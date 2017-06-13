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14:56 (мск), источник: Новый Калининград

В Советске решили реконструировать центральный рынок

В крытом павильоне уже начался капитальный ремонт.

В Советске из-за снижения популярности центрального рынка решено провести реконструкцию комплекса, сообщается на сайте администрации Советского городского округа со ссылкой на инвесторов.

«В настоящее время в крытом павильоне уже начались масштабные работы по капитальному ремонту. Работы ведутся и на остальной территории рынка. К новому году центральный рынок заметно преобразится: появятся ряды новых магазинов, которые откроются на территории бывшего мукомольного завода, новая парковка, а сам рынок, после окончания реконструкции, приобретет современный вид», — сообщает пресс-служба администрации.

На время ремонта крытого павильона продовольственные ряды рынка будут переведены в зал бывшей мебельной базы, расположенной по соседству. Демонтаж оборудования и торговых точек в крытом павильоне начался еще в понедельник, 5 июня. Также ведутся работы на прилегающей к рынку территории: вырыт котлован для новых помещений, идет укладка тротуарной плитки.

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