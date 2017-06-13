Межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс планируется построить в Уренском районе Нижегородской области

В сообщении говорится, что 14 июня губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев примет участие в очередном заседании инвестиционного совета при губернаторе Нижегородской области.

По данным регионального мининвеста, на заседании планируется рассмотреть 34 заявки на реализацию инвестиционных проектов в регионе. В том числе, это создание межмуниципального мусороперерабатывающего комплекса в Уренском районе Нижегородской области и строительство трех школ в Нижнем Новгороде.

Напомним, как сообщили в министерстве инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, суммарный объем инвестиций по проектам, которые были одобрены на заседаниях инвестсовета с начала его работы, составил почти 3 трлн 184 млрд рублей. В рамках реализации этих проектов в Нижегородской области создано и планируется создать более 261 тысяч новых рабочих мест.

СПРАВКА

Инвестиционный совет Нижегородской области создан в 2005 году по инициативе губернатора Валерия Шанцева. Инвестсовет — совещательный орган, обеспечивающий взаимодействие органов исполнительной власти Нижегородской области, территориальных управлений федеральных органов, органов местного самоуправления с организациями, независимо от их организационно-правовой формы, принимающий решения о целесообразности реализации инвестиционных проектов и возможности предоставления мер государственной поддержки.

Решения принимаются коллегиально, с учетом мнения всех профильных структурных подразделений — участников совета. Благодаря внедрению системы «одного окна» в Нижегородской области в 2006 году сроки получения разрешительной документации для инвесторов сократились с 2−3 лет до 2−3 месяцев.