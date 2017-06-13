Нищим подрядчикам не дадут капремонты на Среднем Урале

В Свердловской области ужесточили требования к компаниям, допускаемым к работам по программе капитального ремонта. Не у дел останутся подрядчики, которые плохо себя зарекомендовали в предыдущие годы и не имеют оборотных средств на счетах.

Программа капремонта не предусматривает авансирования. Сначала подрядчик должен отремонтировать здание за свой счет, а уже потом получить деньги за выполненные работы. Жителям ряда ремонтировавшихся домов уже довелось неделями посидеть без крыши, когда подрядчики разводили руками — денег на завершение ремонта нет. «Эта проблема решается, но надеяться, что она уйдет полностью, пока нельзя», — заявил «Уралинформбюро» региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

«Предварительный квалификационный отбор подрядных организаций позволяет оценивать их на финансовую устойчивость. Если мы видим по балансу, что компания в предыдущие годы существовала исключительно за счет кредитов, не имея оборотных средств, она не сможет выступать в качестве подрядной организации, — пояснил он. — На сегодня из 47 предприятий, входящих в реестр подрядчиков, по ряду оснований исключены два».

Компании с хорошей репутацией смогут рассчитывать на финансовую помощь. По словам гендиректора регионального Фонда капитального ремонта Станислава Суханова, многие банки готовы кредитовать подрядные организации, поскольку понимают, что это — гарантированный доход для них.

Ежегодно по программе капремонта в Свердловской области должны ремонтироваться 2 000 домов. В очереди на этот год стоят 2 500 объектов, 596 из которых — так называемые «переходящие» дома с прошлого года.

«Головной болью» фонда остаются домовладельцы — неплательщики взносов. Начиная с ноября 2014 года, когда стартовала программа капремонтов, с населения удалось собрать 12,5 миллиарда рублей. Задолженность на 1 мая 2017 года составляет 2,4 миллиарда.