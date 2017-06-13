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16:50 (мск), источник: Деловое сообщество

Жители попросили областной минтранс вернуть съезд к садовым участкам с автотрассы Ростов — Таганрог

Общественники, которые являются владельцами садовых участков в районе 36-го км автотрассы A-280 Ростов — Таганрог — Украина направили открытое письмо в региональное министерство транспорта.

Как сообщает портал 161.ру, в связи с ремонтом дороги на этом участке они лишились съездов к своим владениям. При этом, по их словам, они содержали дорогу за собственные средства в течение двух десятков лет.

Компания ФКУ Упрдор «Азов», которая занимается ремонтом, не предусмотрела возможности съезда до садовых товариществ. Его отсутствие аргументировали наличием других дорог. Однако замена, по словам общественников — грунтовые извилистые дороги, идущие через поля. По такой дороге в дождь не сможет доехать легковой автомобиль, скорая помощь, пожарная служба и полиция.

По словам жителей, в настоящее время чиновники отказывают в удовлетворении их запроса из-за сроков и отсутствия денег.

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