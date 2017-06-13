Жители попросили областной минтранс вернуть съезд к садовым участкам с автотрассы Ростов — Таганрог

Как сообщает портал 161.ру, в связи с ремонтом дороги на этом участке они лишились съездов к своим владениям. При этом, по их словам, они содержали дорогу за собственные средства в течение двух десятков лет.

Компания ФКУ Упрдор «Азов», которая занимается ремонтом, не предусмотрела возможности съезда до садовых товариществ. Его отсутствие аргументировали наличием других дорог. Однако замена, по словам общественников — грунтовые извилистые дороги, идущие через поля. По такой дороге в дождь не сможет доехать легковой автомобиль, скорая помощь, пожарная служба и полиция.