Стройку собора Александра Невского обнесли прозрачным ограждением

Напомним, что с предложением обнести стройплощадку со стороны Площади Павших борцов прозрачным ограждением выступил губернатор Андрей Бочаров на заседании попечительского совета по строительству собора Александра Невского, которое состоялось 15 мая 2017 года. Идею уже начали воплощать в жизнь: панельная сетка открывает часть стройки со стороны Павших Борцов на протяжении 40 метров. Еще на 15 метров ограждение протянут в ближайшее время. А осенью планируется заменить еще 150 метров непроницаемой ограды на прозрачную.

— Высота ограждения порядка 2,5 метров. В ближайшее время планируется сделать козырек из того же материала — панельной сетки. Это необходимо для обеспечения безопасности жителей города, которые решили понаблюдать за ходом строительства. Прозрачный козырек порядка одного метра в длину будет установлен под углом 45 градусов, — отметил начальник стройки Василий Медведев.

Добавим, что строительство и оформление внутреннего убранства собора в Волгограде планируется завершить к 800-летию Александра Невского, которое будет отмечаться в 2021 году. Уже к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, как обещает генподрядчик, храм будет стоять в полный рост, увенчанный главным куполом.