Правкомиссия одобрила законопроект о введении в России tax free

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект о введении системы компенсации НДС иностранным гражданам при вывозе приобретенных в России товаров — так называемой системе tax free. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Законопроект направлен на введение в России системы tax free, которая позволит гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС), возмещать суммы налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченные при покупке в рознице товара на территории РФ, при вывозе этих товаров за пределы таможенной территории ЕврАзЭС», — говорится в сообщении пресс-службы.