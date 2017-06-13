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15:32 (мск), источник: НТА-Приволжье

Суд приостановил деятельность кафе по изготовлению шаурмы «Пакмэн Фуд» в Нижнем Новгороде

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, внеплановая проверка предприятия общественного питания «Пакмэн Фуд», расположенного на первом этаже жилого дома по улице Широкая была проведена по обращению жильца дома.

По результатам проверки, установлен факт отсутствия у предприятия отдельного входа, изолированного от жилой части здания, что нарушает санитарные правила.

В отношении индивидуального предпринимателя, который занимается организацией деятельности предприятия, возбуждено дело об административном правонарушении. Оно было направлено в суд для назначения наказания в виде административного приостановления деятельности.

Нижегородским районным судом вынесено постановление о приостановлении деятельности по организации общественного питания в «Пакмен Фуд» на 90 суток с момента фактического приостановления деятельности. Не смотря на жалобу в вышестоящий суд решение было оставлено без изменения.

Напомним, в апреле деятельность кафе «Хачапури и вино» на улице Большая Покровская Нижнего Новгорода была приостановлена на два месяца по решению суда.

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