Суд приостановил деятельность кафе по изготовлению шаурмы «Пакмэн Фуд» в Нижнем Новгороде

По результатам проверки, установлен факт отсутствия у предприятия отдельного входа, изолированного от жилой части здания, что нарушает санитарные правила.

В отношении индивидуального предпринимателя, который занимается организацией деятельности предприятия, возбуждено дело об административном правонарушении. Оно было направлено в суд для назначения наказания в виде административного приостановления деятельности.

Нижегородским районным судом вынесено постановление о приостановлении деятельности по организации общественного питания в «Пакмен Фуд» на 90 суток с момента фактического приостановления деятельности. Не смотря на жалобу в вышестоящий суд решение было оставлено без изменения.

Напомним, в апреле деятельность кафе «Хачапури и вино» на улице Большая Покровская Нижнего Новгорода была приостановлена на два месяца по решению суда.