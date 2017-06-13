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15:37 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Часть Киева рискует до октября остаться без горячей воды

Председатель наблюдательного совета «Киевэнерго» заявил, что речь идет о горячем водоснабжении в Дарницком, Днепровском, Подольском, Деснянском и Оболонском районах.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. В пяти районах Киева до отопительного сезона может не быть горячей воды из-за остановки ТЭЦ-6, заявил председатель наблюдательного совета «Киевэнерго» Иван Плачков, передают Украинские новости.

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По его словам, речь идет о горячем водоснабжении в Дарницком, Днепровском, Подольском, Деснянском и Оболонском районах.

«Действия “Нафтогаза” не являются прогнозируемыми, они ситуативные. Взяли и отключили (ТЭЦ-6 от газоснабжения — ред.)… Велика вероятность, что до начала следующего отопительного сезона», — сказал Плачков, добавив, что сейчас ТЭЦ-6 из-за отключения газа и простоя испытывает большие технические сложности для поддержания системы.

«Плюс мы тратим 1 млн гривен в неделю для поддержания ТЭЦ-6», — добавил Плачков и напомнил, что за последние 10 лет ТЭЦ-6 останавливали лишь два раза с простоем не более двух дней.

Напомним, 30 мая Киевтрансгаз полностью остановил газоснабжение столичной ТЭЦ-6, которая обеспечивает горячей водой около 300 тысяч киевлян.

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