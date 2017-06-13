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15:54 (мск), источник: Интерфакс

«Аэрофлот» пообещал разовые выплаты в 650 тыс. рублей при трудоустройстве пилотов

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU — «Аэрофлот» вводит единовременные выплаты при трудоустройстве летного состава.

Источник: Reuters

Так, 650 тыс. руб. компания будет выплачивать командирам воздушного судна, 350 тыс. руб. — вторым пилотам.

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«Эти выплаты будут производиться тем пилотам, которые впервые трудоустраиваются в “Аэрофлот”. На выплаты могут рассчитывать и бывшие пилоты “Аэрофлота”, решившие вернуться на прежнее место работы. Но выплата может быть произведена только тем, со времени увольнения которых из группы “Аэрофлот” прошло не менее трех лет. Также выплаты не производятся при переходе из компании в компанию внутри группы», — говорится в сообщении перевозчика.

Вместе с тем отмечается, что разовые выплаты достанутся тем работникам, которые обязуются отработать в «Аэрофлоте» не менее двух лет. В случае досрочного расторжения трудового договора работникам придется возместить денежные средства «пропорционально неотработанному времени».

Комментарии
1
Борис Викторович
Пример для врачей и учителей !
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