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16:19 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Евгений Первышов обсудил проблемы дорожного движения в Краснодаре

Что такое «зеленая волна», кто должен отвечать за настройку светофоров, как это поможет ускорить движение в городе? Эти вопросы глава Краснодара Евгений Первышов обсудил в Департаменте транспорта.

Схема, которая существует сейчас, далека от идеала. А строительство магистралей и новых развязок — слишком долгосрочные и дорогостоящие проекты. Поэтому идею создания специального Центра по регулированию безопасности движения глава города поддержал.

— Конечно, без правильного регулирования работы светофорных объектов у нас ничего не получится. Это хоть какое-то, но решение. Которое на самом деле должно улучшить ситуацию с теми пробками, которые в городе существуют. И с теми жалобами, нареканиями, которые идут, — сказал Евгений Первышов, глава Краснодара.

Евгений Первышов дал задание подготовить четкий график создания городского Центра по организации дорожного движения.

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