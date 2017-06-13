Евгений Первышов обсудил проблемы дорожного движения в Краснодаре

Схема, которая существует сейчас, далека от идеала. А строительство магистралей и новых развязок — слишком долгосрочные и дорогостоящие проекты. Поэтому идею создания специального Центра по регулированию безопасности движения глава города поддержал.

— Конечно, без правильного регулирования работы светофорных объектов у нас ничего не получится. Это хоть какое-то, но решение. Которое на самом деле должно улучшить ситуацию с теми пробками, которые в городе существуют. И с теми жалобами, нареканиями, которые идут, — сказал Евгений Первышов, глава Краснодара.

Евгений Первышов дал задание подготовить четкий график создания городского Центра по организации дорожного движения.