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17:34 (мск), источник: АиФ Волгоград

В волгоградских магазинах могут появиться «фермерские лавки»

«Фермерские лавки» могут появиться на площадках сетевых магазинов в Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, на встрече местных производителей, ритейлеров и чиновников были подведены предварительные итоги закупочных сессий и акции «День качества» в супермаркетах «Зельгрос» и «Лента».

«Ритейлеры готовы заключить договоры с 15 компаниями — участниками мероприятий. С целью продвижения местной продукции региональный комитет промышленности и торговли намерен разработать и рекомендовать к использованию торговыми сетями специальную маркировку, которая поможет покупателям найти на полках магазинов товары, произведенные в Волгоградской области», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в регионе продолжается проект «Дары земли Волгоградской» — местные производители реализуют свой товар на ярмарках без посредников.

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