В Уфе в микрорайоне «Колгуевский» перекроют одну из улиц

В связи с производством работ по устройству ливневой канализации с 14 по 21 июня будет закрыто движение транспорта по улице Г. Амантая, на участке от дома № 10 до местного проезда между домами №№ 6 и 10.

Объезд пассажирского транспорта будет осуществляться по улице Бакинской, уточнили в пресс-службе администрации Уфы.