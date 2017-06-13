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16:12 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе в микрорайоне «Колгуевский» перекроют одну из улиц

УФА, 13 июн 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Уфе в микрорайоне «Колгуевский» перекроют одну из улиц.

В связи с производством работ по устройству ливневой канализации с 14 по 21 июня будет закрыто движение транспорта по улице Г. Амантая, на участке от дома № 10 до местного проезда между домами №№ 6 и 10.

Объезд пассажирского транспорта будет осуществляться по улице Бакинской, уточнили в пресс-службе администрации Уфы.

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