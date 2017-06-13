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16:12 (мск), источник: "Российская газета"

Открыто авиасообщение между Симферополем и Жуковским

Из аэропорта Симферополь сегодня будет совершен первый рейс в четвертый аэропорт московского авиаузла Жуковский, открытый в 2016 году. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Полеты в Жуковский будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии» на лайнерах Airbus-321.

Совершить полет по маршруту Симферополь-Москва (Жуковский) можно будет два раза в неделю — по вторникам и четвергам. Вылет из Крыма во вторник запланирован на 17:05, прилет в Москву — в 19:30, по четвергам вылет — в 18:10, прилет в Москву — в 20:35.

Напомним, по итогам 2016 года международный аэропорт Симферополь признан одним из самых динамично развивающихся аэропортов России — пассажиропоток составил 5,2 миллиона человек. А в этом году миллионного пассажира в аэропорту встретили на несколько дней раньше, чем в 2016-м — 19 мая.

Сейчас реализуется масштабный проект строительства нового аэровокзального комплекса стоимостью более 30 миллиардов рублей и общей площадью 78 000 квадратных метров с пропускной способностью 6,5 миллиона пассажиров в год. За счет средств ФЦП начато строительство нового перрона, взлетно-посадочной полосы и других объектов аэродромной инфраструктуры.

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