Открыто авиасообщение между Симферополем и Жуковским

Полеты в Жуковский будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии» на лайнерах Airbus-321.

Совершить полет по маршруту Симферополь-Москва (Жуковский) можно будет два раза в неделю — по вторникам и четвергам. Вылет из Крыма во вторник запланирован на 17:05, прилет в Москву — в 19:30, по четвергам вылет — в 18:10, прилет в Москву — в 20:35.

Напомним, по итогам 2016 года международный аэропорт Симферополь признан одним из самых динамично развивающихся аэропортов России — пассажиропоток составил 5,2 миллиона человек. А в этом году миллионного пассажира в аэропорту встретили на несколько дней раньше, чем в 2016-м — 19 мая.