Открыто авиасообщение между Симферополем и Жуковским
Из аэропорта Симферополь сегодня будет совершен первый рейс в четвертый аэропорт московского авиаузла Жуковский, открытый в 2016 году. Об этом сообщила
Из аэропорта Симферополь сегодня будет совершен первый рейс в четвертый аэропорт московского авиаузла Жуковский, открытый в 2016 году. Об этом сообщила
Полеты в Жуковский будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии» на лайнерах Airbus-321.
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Напомним, по итогам 2016 года международный аэропорт Симферополь признан одним из самых динамично развивающихся аэропортов России — пассажиропоток составил 5,2 миллиона человек. А в этом году миллионного пассажира в аэропорту встретили на несколько дней раньше, чем в 2016-м — 19 мая.
Сейчас реализуется масштабный проект строительства нового аэровокзального комплекса стоимостью более 30 миллиардов рублей и общей площадью 78 000 квадратных метров с пропускной способностью 6,5 миллиона пассажиров в год. За счет средств ФЦП начато строительство нового перрона,