В Татарстане ищут свалки с помощью беспилотников

Во время «двухмесячника чистоты» в прошлом году нашли меньше свалок — 1817, но с учетом погоды результаты нынешнего года высоки, считает министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев.

93% обнаруженных свалок ликвидировано. В два раза чаще, чем в прошлом году, проводились авиаоблеты, чем в прошлом году, а в труднодоступных местах нарушения искали с помощью беспилотников.

За выбросами крупных предприятий в водоемы будут следить усиленно, ведь попадание сточных вод в водоемы вызывает размножение токсичных для рыб синезеленых водорослей. Слив специалисты будут искать на катерах, а активисты — на велосипедах.

О нарушениях граждане могут сообщать с помощью мессенджеров. Этого достаточно, чтобы экологи Татарстана зарегистрировали нарушение. Министр предупредил, что особое внимание уделят автовладельцам, паркующимся в водоохранной зоне. Он рекомендовал ставить машины на специальных площадках и на дорогах с твердым покрытием.

К началу Кубка конфедераций во многих торговых центрах Казани установили контейнеры для сбора вышедших из строя элементов питания (батареек). А вот чтобы организовать в республике приём отработавших свое энергосберегающих ламп, нужно время.