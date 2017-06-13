В Волгограде на девять дней перекроют улицу Елецкую

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, объехать перекрытый участок дороги можно будет по улице Кузнецкой, а также по временно организованному проезду для встречного движения авто от дома № 2 по улице Елецкой по направлению движения в сторону улицы Симбирской.

Напомним, что в 2017 году проводится комплексное восстановление дорожного полотна улицы.