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17:00 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде на девять дней перекроют улицу Елецкую

Автомобилистам запретят проезд от дома № 2 по улице Елецкой до улицы Симбирской в Волгограде с 17:00 16 июня до 20:00 25 июня.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, объехать перекрытый участок дороги можно будет по улице Кузнецкой, а также по временно организованному проезду для встречного движения авто от дома № 2 по улице Елецкой по направлению движения в сторону улицы Симбирской.

Напомним, что в 2017 году проводится комплексное восстановление дорожного полотна улицы.

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