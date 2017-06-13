Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве ответили Порошенко на "Прощай, немытая Россия"
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
Россиянам разрешат прописку на работе
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
«Великая страна». Впечатляющие рекорды РоссииВсе самое высокое, глубокое и длинное - в статье-напоминании о величине и величии РФ
СМИ: Саудиты разбушевались - сначала Катар, потом Россия
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Бузова не смогла сдержать эмоций из-за фиаско на премии - СМИ
"Никому, кроме супруги": Хворостовский о кризисе
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
Поклонники утешают расстроенную Наталью Ионову - СМИ
Галкин о восстановлении жены после приступа
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
10Шестидневная война
12Акции протеста 12 июня
16:53 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Экс-сотрудники «ПриватБанка» задержаны за хищение 200 тыс грн

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Экс-сотрудники «ПриватБанка» завладели 200 тыс. грн финучреждения, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

Источник: "РИА Новости" Украина

Как стало известно, бывшие сотрудники банка путем мошенничества завладели банковскими средствами — они приобрели предприятия с признаками фиктивности, которым банк выдал POS-терминалы для расчетов платежными картами.

«Злоумышленники через указанные терминалы проводили фиктивные сделки по продаже различных товаров, а после зачисления средств — снимали их через карточку ключ-счет в банкоматах. В дальнейшем участники преступной группировки проводили фиктивные операции с якобы возвратом товаров, после чего “ПриватБанк” проводил операцию по возврату средств на соответствующую банковскую карточку за свой счет, поскольку на банковских счетах фиктивных предприятий средства уже отсутствовали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что установлено 200 тысяч гривен убытков. Правоохранители провели ряд обысков, по результатам которых изъяли 7 POS-терминалов, 8 чеков на возврат наличных, 97 банковских карточек, 28 печатей, 18 сим-карт, 2 компьютера, 5 ноутбуков, 3 планшета и около 240 тыс. гривен наличными. На сегодня задержаны 3 участника группировки.

Как сообщалось ранее, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователей Генеральной прокуратуры Украины и наложил арест на 415 объектов недвижимости в рамках расследования дела о махинациях в «ПриватБанке».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путин: думал только об одном - куда спрятать детей
Кремль прокомментировал участие людей в несогласованных акциях
СМИ рассказали о масштабе хакерской атаки русских на США
Правкомиссия одобрила законопроект о введении в России tax free
Россияне смогут вернуть деньги за низкое качество услуг ЖКХ
Еврокомиссия может наказать ряд стран за отказ принять мигрантов
Осужденная за репост воспитательница подаст иск на 6 млн рублей
Forbes назвал самых богатых писательниц
Спорт
Роналду — пятый среди самых высокооплачиваемых знаменитостей С июня 2016 года он заработал 93 миллиона долларов
Авто
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал Паркетнику Hyundai Kona предстоит вторгнуться на территорию, где ранее успели обосноваться Jeep Cherokee и Nissan Juke
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Собчак и Виторган, Лядова и Вдовиченков на фестивале «Кинотавр» Кинофестиваль в Сочи приближается к своей кульминации — смотрите обзор главных премьер в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Выгодно ли покупать квартиру летом?
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Россиянам разрешат прописку на работе
Опубликованы данные о квартирах, не определившихся со сносом
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь