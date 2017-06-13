Экс-сотрудники «ПриватБанка» задержаны за хищение 200 тыс грн
КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина.
КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина.
Как стало известно, бывшие сотрудники банка путем мошенничества завладели банковскими средствами — они приобрели предприятия с признаками фиктивности, которым банк выдал
«Злоумышленники через указанные терминалы проводили фиктивные сделки по продаже различных товаров, а после зачисления средств — снимали их через карточку
Отмечается, что установлено 200 тысяч гривен убытков. Правоохранители провели ряд обысков, по результатам которых изъяли 7
Как сообщалось ранее, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователей Генеральной прокуратуры Украины и наложил арест на 415 объектов недвижимости в рамках расследования дела о махинациях в «ПриватБанке».