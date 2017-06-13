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16:39 (мск), источник: УНИАН

Новый украинский самолет Ан-132D дебютирует на международном авиасалоне во Франции

Украинский самолет будет представлен в программе демонстрационных полетов выставки в Ле Бурже.

ГП «Антонов» примет участие в 52-м международном аэрокосмическом салоне International Paris Air Show, который пройдет в Ле Бурже в период с 19 по 25 июня 2017 года.

Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.

В компании отметили, что впервые на международном уровне представят самолет Ан-132Д, который является прототипом перспективного многоцелевого транспортного самолета Ан-132.

Новый украинский самолет будет представлен в программе демонстрационных полетов выставки 19 и 21 июня 2017 года, а также на статической стоянке.

Как сообщал УНИАН, госпредприятие «Антонов» — единственный в Украине производитель авиатехники, 20 декабря представил первый образец нового транспортного самолета Ан-132. Заказчиком и партнером в реализации этого самолета выступила Саудовская Аравия.

Особенностью самолета является его приспособленность к эксплуатации в различных климатических условиях, особенно в условиях жаркого климата, высокогорных и неподготовленных аэродромах. Грузоподъемность АН-132 составляет 9200 кг, длина — 24,6 метра, высота — 8,8 метра, размах крыла — 29 метров.

31 марта, состоялся первый полет самолета-демонстратора Ан-132Д. Полет проходил по маршруту аэродром «Святошин» (г. Киев) — аэродром «Киев-Антонов» (пгт Гостомель).

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