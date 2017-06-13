В сети «Мегафона» произошел новый сбой

«Снижение успешности дозвона — 20−30%. Технические специалисты “Мегафона” проводят восстановительные работы, трафик переводится на резервные каналы», — говорится в сообщении оператора.

Компания отмечает, что мобильный интернет работает стабильно.

В конце мая на сети «Мегафона» и его «дочки», компании Yota, произошла авария, из-за которой не работала голосовая связь в Москве и ряде крупных городов Поволжья. Причиной стал сбой программного обеспечения Hewlett Packard.

«Мегафон» является вторым по числу абонентов сотовым оператором в России. Более половины акций — 56,32% — принадлежит USM Holdings Алишера Усманова.