В сети «Мегафона» произошел новый сбой
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. «Мегафон» фиксирует временные проблемы с голосовой связью в Москве и ряде других городов.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. «Мегафон» фиксирует временные проблемы с голосовой связью в Москве и ряде других городов.
«Снижение успешности дозвона — 20−30%. Технические специалисты “Мегафона” проводят восстановительные работы, трафик переводится на резервные каналы», — говорится в сообщении оператора.
Компания отмечает, что мобильный интернет работает стабильно.
В конце мая на сети «Мегафона» и его «дочки», компании Yota, произошла авария,
«Мегафон» является вторым по числу абонентов сотовым оператором в России. Более половины акций — 56,32% — принадлежит USM Holdings Алишера Усманова.