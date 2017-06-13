Генпрокуратура обыскивает «Укрзализныцю» из-за масштабных хищений
Генеральная прокуратура Украины обыскивает здание ПАО «Укрзализныця» по адресу Тверская, 5. Об этом Еспресо.TV рассказала
Генеральная прокуратура Украины обыскивает здание ПАО «Укрзализныця» по адресу Тверская, 5. Об этом Еспресо.TV рассказала
«На месте работают следователи, могу подтвердить, что проходят обыски, вручается подозрение. Тверская, 5, «Укрзализныця», — рассказала Сарган.
В то же время заместитель начальника отдела процессуального руководства ГПУ Александр Цилюрик в эфире телеканала NewsOne сообщил, что обыски проводятся
«Проходит обыск с целью фиксации уголовного правонарушения, что касается растраты средств ОАО в особо крупных размерах. Одному из руководителей локомотивного хозяйства объявлено подозрение, однако, поскольку он отсутствует, сообщение о подозрении передан одному из членов правления», — сказал Цилюрик.
По словам представителя ГПУ, в уголовном производстве изучаются хищения на сотни миллионов гривень, а в рамках указанного объявления подозрения фигурирует сумма в 12 миллионов гривень.
«По эпизоду, по которым выдвинуто подозрение, было закуплено при содействии указанного руководителя юридического лица продукцию ненадлежащего качества, что не могла быть использована в ремонте подвижного состава», — сказал Цилюрик.
Заместитель начальника отдела ГПУ уточнил, что эти закупки осуществлялись в 2015—2016 годах.
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