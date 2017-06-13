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16:44 (мск), источник: УНИАН

Генпрокуратура обыскивает «Укрзализныцю» из-за масштабных хищений

Генеральная прокуратура Украины обыскивает здание ПАО «Укрзализныця» по адресу Тверская, 5. Об этом Еспресо.TV рассказала пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

«На месте работают следователи, могу подтвердить, что проходят обыски, вручается подозрение. Тверская, 5, «Укрзализныця», — рассказала Сарган.

В то же время заместитель начальника отдела процессуального руководства ГПУ Александр Цилюрик в эфире телеканала NewsOne сообщил, что обыски проводятся из-за хищения крупной суммы средств предприятия.

«Проходит обыск с целью фиксации уголовного правонарушения, что касается растраты средств ОАО в особо крупных размерах. Одному из руководителей локомотивного хозяйства объявлено подозрение, однако, поскольку он отсутствует, сообщение о подозрении передан одному из членов правления», — сказал Цилюрик.

По словам представителя ГПУ, в уголовном производстве изучаются хищения на сотни миллионов гривень, а в рамках указанного объявления подозрения фигурирует сумма в 12 миллионов гривень.

«По эпизоду, по которым выдвинуто подозрение, было закуплено при содействии указанного руководителя юридического лица продукцию ненадлежащего качества, что не могла быть использована в ремонте подвижного состава», — сказал Цилюрик.

Заместитель начальника отдела ГПУ уточнил, что эти закупки осуществлялись в 2015—2016 годах.

Согласно данным веб-сайта «Укрзализныци», заместителями начальника указанного департамента является Игорь Режило и Виктор Лесик.

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