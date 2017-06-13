Проект электронных госуслуг РТ победил в международном конкурсе WSIS Prizes-2017

Финал конкурса, проводимого специализированным учреждением ООН в области информационно-коммуникационных технологий — Международным союзом электросвязи (ITU), и направленного на выявление лучших мировых практик в использовании ИКТ, прошел в Женеве.

Награду представителям республики вручил генеральный секретарь ITU, господин Хоулинь Чжао.

Всего в конкурсе WSIS Prizes-2017 приняли участие 345 проектов из разных стран мира, которые соревновались между собой по 18 категориям. По результатам голосования и экспертной оценки жюри, лишь 90 проектов вышли в финал, в том числе 3 проекта из России и 10 — из стран СНГ. Проект из Татарстана единственным из российских вошел в число 18 победителей. Среди победителей также проекты из Украины, Белоруссии и других стран.

Напомним, проект по оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде был представлен на конкурс WSIS Prizes-2017 Кабинетом Министров Республики Татарстан. В процесс предоставления и получения электронных услуг в республике вовлечены все органы государственной и муниципальной власти, а также более 1,9 миллиона жителей республики. По итогам 2016 года в Татарстане оказано 83,2 миллиона услуг в электронном виде.