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17:12 (мск), источник: ИА Татар-информ

Проект электронных госуслуг РТ победил в международном конкурсе WSIS Prizes-2017

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Проект по оказанию государственных и муниципальных услуг Республики Татарстана в электронном виде победил в престижном международном конкурсе форума Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного сообщества (ВВУИО) — WSIS Prizes-2017, сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ.

Финал конкурса, проводимого специализированным учреждением ООН в области информационно-коммуникационных технологий — Международным союзом электросвязи (ITU), и направленного на выявление лучших мировых практик в использовании ИКТ, прошел в Женеве.

Награду представителям республики вручил генеральный секретарь ITU, господин Хоулинь Чжао.

Всего в конкурсе WSIS Prizes-2017 приняли участие 345 проектов из разных стран мира, которые соревновались между собой по 18 категориям. По результатам голосования и экспертной оценки жюри, лишь 90 проектов вышли в финал, в том числе 3 проекта из России и 10 — из стран СНГ. Проект из Татарстана единственным из российских вошел в число 18 победителей. Среди победителей также проекты из Украины, Белоруссии и других стран.

Напомним, проект по оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде был представлен на конкурс WSIS Prizes-2017 Кабинетом Министров Республики Татарстан. В процесс предоставления и получения электронных услуг в республике вовлечены все органы государственной и муниципальной власти, а также более 1,9 миллиона жителей республики. По итогам 2016 года в Татарстане оказано 83,2 миллиона услуг в электронном виде.

Как подчеркнул заместитель Премьер-министра РТ — министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов, Татарстан второй год подряд является лидером среди регионов России в области предоставления электронных услуг. По итогам 2016 года доля татарстанцев, использующих государственные услуги в электронном виде, достигла отметки в 79,7 процента, тем самым Татарстан заблаговременно выполнил «майский» указ Президента России о достижении показателя использования услуг в электронном виде не менее чем 70 процентами населения к 2018 году.

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