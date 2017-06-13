Машинное обучение решит проблему старения

Онлайн-конкурс объединит участников, которые используют технологию машинного обучения для поиска решений, обеспечивающих здоровье и долголетие. Базой исследования станет выборка в 100 тысяч человек анонимизированных клинических анализов.

Ольга Августан, руководитель образовательных проектов Mail.Ru Group, заявила, что технологии Machine Learning сегодня находятся на пике популярности, привлекая к себе все больше внимания специалистов из разных сфер. «Будущее биомедицинских инноваций, безусловно, связано с обработкой больших массивов данных и синергией искусственного интеллекта с медициной, и мы рады, что можем приложить руку к борьбе со старением, поделившись своим опытом в сфере машинного обучения и образовательных инициатив», — подчеркнула Августан.

«Создание биологически значимых маркеров старения и состояния здоровья — большая и важная задача. Первый шаг к ее решению — определение возраста на больших выборках разнообразных типов данных с помощью глубоких нейросетей… Мы надеемся, что этот проект позволит нам найти свежие идеи и подходы и выявить чемпионов в машинном обучении, которым интересно решать такие проблемы», — сказал Александр Жаворонков, основатель Insilico Medicine.