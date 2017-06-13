«Мегафон» заявил о восстановлении сети после сбоя
Москва. 13 июня. INTERFAX.RU — Работа сети «Мегафона» восстановлена после сбоя, сообщила
Москва. 13 июня. INTERFAX.RU — Работа сети «Мегафона» восстановлена после сбоя, сообщила
«Сеть восстановлена после снижения уровня успешности голосовых вызовов на 20−30%. Голосовая связь, смс и мобильный интернет работают в нормальном режиме, мы продолжаем усиленный мониторинг ситуации. В течение 30 минут возможны незначительные сложности с голосовыми вызовами. Приносим абонентам извинения за доставленные неудобства», — говорится в заявлении компании.
Причины сбоя в компании пока не раскрывают.
Информация о сбое появилась днем во вторник от абонентов оператора, которые жаловались на невозможность совершать звонки и выходить в интернет.
19 мая на сети «Мегафона» произошёл самый крупный в истории компании сбой. Абонентам «Мегафона» и дочерней компании Yota (работает на сетях «Мегафона») были недоступны голосовая связь, а также доступ в интернет
Причиной аварии стал сбой программного обеспечения на одном из ключевых системных элементов сети «Мегафона», проблема возникла