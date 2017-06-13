«Мегафон» заявил о восстановлении сети после сбоя

Причины сбоя в компании пока не раскрывают.

«Сеть восстановлена после снижения уровня успешности голосовых вызовов на 20−30%. Голосовая связь, смс и мобильный интернет работают в нормальном режиме, мы продолжаем усиленный мониторинг ситуации. В течение 30 минут возможны незначительные сложности с голосовыми вызовами. Приносим абонентам извинения за доставленные неудобства», — говорится в заявлении компании.

Как уточнили в «Мегафоне», сбой коснулся абонентов Москвы и Нижнего Новгорода.

Как уточнили в «Мегафоне», сбой коснулся абонентов Москвы и Нижнего Новгорода.

Информация о сбое появилась днем во вторник от абонентов оператора, которые жаловались на невозможность совершать звонки и выходить в интернет.

19 мая на сети «Мегафона» произошёл самый крупный в истории компании сбой. Абонентам «Мегафона» и дочерней компании Yota (работает на сетях «Мегафона») были недоступны голосовая связь, а также доступ в интернет из-за технических проблем с сетью. Авария коснулась жителей столичного и центрального регионов, а также Поволжья.