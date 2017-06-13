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17:25 (мск), источник: Интерфакс

«Мегафон» заявил о восстановлении сети после сбоя

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU — Работа сети «Мегафона» восстановлена после сбоя, сообщила пресс-служба оператора.

Источник: РИА "Новости"

«Сеть восстановлена после снижения уровня успешности голосовых вызовов на 20−30%. Голосовая связь, смс и мобильный интернет работают в нормальном режиме, мы продолжаем усиленный мониторинг ситуации. В течение 30 минут возможны незначительные сложности с голосовыми вызовами. Приносим абонентам извинения за доставленные неудобства», — говорится в заявлении компании.

Причины сбоя в компании пока не раскрывают.

Как уточнили в «Мегафоне», сбой коснулся абонентов Москвы и Нижнего Новгорода.

Информация о сбое появилась днем во вторник от абонентов оператора, которые жаловались на невозможность совершать звонки и выходить в интернет.

19 мая на сети «Мегафона» произошёл самый крупный в истории компании сбой. Абонентам «Мегафона» и дочерней компании Yota (работает на сетях «Мегафона») были недоступны голосовая связь, а также доступ в интернет из-за технических проблем с сетью. Авария коснулась жителей столичного и центрального регионов, а также Поволжья.

Причиной аварии стал сбой программного обеспечения на одном из ключевых системных элементов сети «Мегафона», проблема возникла из-за ошибки софта Hewlett-Packard, установленного в системах обработки данных компании. В компании не раскрывают количество абонентов, пострадавших из-за аварии на сетях, также «Мегафон» не дает оценки потерь на фоне сбоя.

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