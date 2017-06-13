Алиханов: Часть трамвайных путей в Калининграде надо разбирать
Трамвайные пути, по которым не будут восстанавливать движение электрического транспорта, необходимо разбирать. Об этом заявил врио губернатора Антон Алиханов в эфире «Авторадио».
Трамвайные пути, по которым не будут восстанавливать движение электрического транспорта, необходимо разбирать. Об этом заявил врио губернатора Антон Алиханов в эфире «Авторадио».
— Конечно, городу нужно определяться с тем, какую судьбу они вообще видят для трамвая, потому что сейчас у нас, по сути, один (и то в усечённом виде) маршрут. Ну это, наверное, больше вопрос к городским властям, может быть, к горожанам. Мы примем любое решение. Очевидно, что часть маршрутов восстановлена не будет. И, скорее всего, надо
Он также сообщил, что власти решили разобрать колею на улице Киевской. «Там будут разбирать трамвайные пути, оставят один путь и сделают такое реверсивное движение», — уточнил глава региона. Работы планируют завершить в 2018 году. «Мы будем помогать, финансово в том числе», — добавил Антон Алиханов.
Ранее мэр Александр Ярошук заявлял, что власти не смогут «потихонечку обновить» трамваи. По его словам, городу необходимо 35 вагонов. При этом стоимость одного нового трамвая начинается с 70 миллионов рублей. «Денег мы найти не можем. За последние три года только на один трамвай нашли», — говорил Ярошук в июне 2016 года.