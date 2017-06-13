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17:52 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов: Часть трамвайных путей в Калининграде надо разбирать

Трамвайные пути, по которым не будут восстанавливать движение электрического транспорта, необходимо разбирать. Об этом заявил врио губернатора Антон Алиханов в эфире «Авторадио».

Источник: Калининград.Ru

— Конечно, городу нужно определяться с тем, какую судьбу они вообще видят для трамвая, потому что сейчас у нас, по сути, один (и то в усечённом виде) маршрут. Ну это, наверное, больше вопрос к городским властям, может быть, к горожанам. Мы примем любое решение. Очевидно, что часть маршрутов восстановлена не будет. И, скорее всего, надо всё-таки разбирать часть трамвайных путей, которые существенно мешают автомобильному движению, — сказал Алиханов.

Он также сообщил, что власти решили разобрать колею на улице Киевской. «Там будут разбирать трамвайные пути, оставят один путь и сделают такое реверсивное движение», — уточнил глава региона. Работы планируют завершить в 2018 году. «Мы будем помогать, финансово в том числе», — добавил Антон Алиханов.

Ранее мэр Александр Ярошук заявлял, что власти не смогут «потихонечку обновить» трамваи. По его словам, городу необходимо 35 вагонов. При этом стоимость одного нового трамвая начинается с 70 миллионов рублей. «Денег мы найти не можем. За последние три года только на один трамвай нашли», — говорил Ярошук в июне 2016 года.

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