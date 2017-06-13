Здание генпрокуратуры, купленное по завышенной цене, пустует десять лет

Съемочная группа Publika TV побывала в недостроенном здании генпрокуратуры, которое пустует больше 10 лет. Покупка здания и его незавершенный ремонт обошлись бюджету почти в 19 млн леев. Вчера Балабана задержали за превышение служебных полномочий.

Дом № 100 по улице Александру чел Буна был частной гостиницей. В 2005 уже аварийное здание купила генеральная прокуратура, которой руководил Валерий Балабан. При рыночной цене в 2,5 млн леев, щедрый генпрокурор выделил из бюджета ведомства 9 млн.

«Гостиничные номера пытались переделать в кабинеты прокуроров. Правда, номера были тесными, так что нужна была перепланировка», — сказал глава управления финансов Генпрокуратуры Олег Филимон.

Без тендеров, игнорируя заключение экспертов об аварийности здания, без проекта реконструкции выбрали подрядчика. Ему заплатили около 10 млн леев.

«Ну, а здесь планировалось обустройство кабинета генерального прокурора. Как видно, помещение весьма вместительное. Примерная площадь — около 100 квадратных метров. И кроме рабочего кабинета, здесь были задуманы и две комнаты отдыха. Вот только ремонт не закончили даже в кабинете генерального прокурора на тот момент — Валерия Балабана».

Заместителей генпрокурора тоже хотели разместить с комфортом.

— Вы, конечно, видели нынешние кабинеты заместителей генпрокурора?

— Да. По площади они примерно в пять раз меньше этого кабинета.

«Как можно заметить, в этом здании установили и лифт, правда, он тоже не работает».

Впрочем, здание пригодно едва ли. Сейчас штат генпрокуратуры — около 200 человек, гораздо больше, чем 10 лет назад. Да и дальнейшие расходы ведомство не потянет.

«По данным Счетной палаты, для завершения ремонта в этом здании нужно еще 25−29 млн леев. А ведь потребуются еще деньги на мебель, технику», — добавил глава управления финансов Генпрокуратуры Олег Филимон.

Расследование началось после того, как подрядчик потребовал через суд еще 6 млн леев за якобы выполненные работы. Кроме Валерия Балабана задержаны еще шесть человек. Всем им грозит до 10 лет тюрьмы. Балабан занимал пост генпрокурора с 2003 по 2007 год.