Алиханов: Мы не откажем в точечной застройке Калининграда, но сможем регулировать высотность зданий
Региональные власти не намерены абсолютно исключать точечную застройку в Калининграде.
Региональные власти не намерены абсолютно исключать точечную застройку в Калининграде.
Региональные власти не намерены абсолютно исключать точечную застройку в Калининграде, но будут регулировать высотность возводимых зданий. Об этом во вторник, 13 июня, после совещания с депутатами горсовета относительно развития областного центра сообщил журналистам врио губернатора Антон Алиханов.
«Многие коллеги (депутаты горсовета — Прим. ред.) владеют земельными участками в городе, и их волнуют слова о том, что мы не будем допускать точечной застройки. Понятное дело, что эти слова должны рассматриваться в контексте. Если у человека есть право на землю, есть выданные ПЗЗ, то отказать ему в праве на строительство нет никаких оснований», — заявил глава региона.
По словам Алиханова, единственное, что могут сделать в данном случае региональные власти, — вести переговоры с застройщиком, чтобы «регулировать разброс уровня строительства». В пример врио губернатора привёл застройку на улице Сержанта Колоскова, где пятиэтажки соседствуют с восемнадцатиэтажными домами.
«Такие места, которые дают широкий простор для трактовок и
По словам главы региона, ранее вопросы относительно высотности и назначения земельных участков в Калининграде решались «довольно специфическим и странным способом». Представителей депутатского корпуса волновало, каким образом это будет происходить теперь.
«Всё, что мы им сегодня сказали: никаких подходов сверху, сбоку искать не надо. Всё будет исключительно по закону. Разговоры о том, что есть
Проблема точечной застройки престижных земельных участков в центре Калининграда ранее уже поднималась. Так, возведение на упомянутой главой региона улице Сержанта Колоскова элитных высоток сказалось не только на внешнем облике микрорайона. Учащиеся школы № 47 оказались «заперты» во дворе с одной стороны