Алиханов: Мы не откажем в точечной застройке Калининграда, но сможем регулировать высотность зданий

Региональные власти не намерены абсолютно исключать точечную застройку в Калининграде, но будут регулировать высотность возводимых зданий. Об этом во вторник, 13 июня, после совещания с депутатами горсовета относительно развития областного центра сообщил журналистам врио губернатора Антон Алиханов.

«Многие коллеги (депутаты горсовета — Прим. ред.) владеют земельными участками в городе, и их волнуют слова о том, что мы не будем допускать точечной застройки. Понятное дело, что эти слова должны рассматриваться в контексте. Если у человека есть право на землю, есть выданные ПЗЗ, то отказать ему в праве на строительство нет никаких оснований», — заявил глава региона.

По словам Алиханова, единственное, что могут сделать в данном случае региональные власти, — вести переговоры с застройщиком, чтобы «регулировать разброс уровня строительства». В пример врио губернатора привёл застройку на улице Сержанта Колоскова, где пятиэтажки соседствуют с восемнадцатиэтажными домами.