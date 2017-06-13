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18:56 (мск), источник: Клопс.ru

Алиханов: Мы не откажем в точечной застройке Калининграда, но сможем регулировать высотность зданий

Региональные власти не намерены абсолютно исключать точечную застройку в Калининграде.

Источник: РИА "Новости"

Региональные власти не намерены абсолютно исключать точечную застройку в Калининграде, но будут регулировать высотность возводимых зданий. Об этом во вторник, 13 июня, после совещания с депутатами горсовета относительно развития областного центра сообщил журналистам врио губернатора Антон Алиханов.

«Многие коллеги (депутаты горсовета — Прим. ред.) владеют земельными участками в городе, и их волнуют слова о том, что мы не будем допускать точечной застройки. Понятное дело, что эти слова должны рассматриваться в контексте. Если у человека есть право на землю, есть выданные ПЗЗ, то отказать ему в праве на строительство нет никаких оснований», — заявил глава региона.

По словам Алиханова, единственное, что могут сделать в данном случае региональные власти, — вести переговоры с застройщиком, чтобы «регулировать разброс уровня строительства». В пример врио губернатора привёл застройку на улице Сержанта Колоскова, где пятиэтажки соседствуют с восемнадцатиэтажными домами.

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«Такие места, которые дают широкий простор для трактовок и каких-то субъективных решений, должны быть сужены максимально, чтобы ни у кого не возникало вопросов относительно того, почему кому-то дали пять этажей построить, а кому-то восемнадцать», — подчеркнул Алиханов.

По словам главы региона, ранее вопросы относительно высотности и назначения земельных участков в Калининграде решались «довольно специфическим и странным способом». Представителей депутатского корпуса волновало, каким образом это будет происходить теперь.

«Всё, что мы им сегодня сказали: никаких подходов сверху, сбоку искать не надо. Всё будет исключительно по закону. Разговоры о том, что есть какие-то касты приближённых к региональной власти — этого нет. У нас все равноудалённые и правила одни для всех», — заключил Алиханов.

Проблема точечной застройки престижных земельных участков в центре Калининграда ранее уже поднималась. Так, возведение на упомянутой главой региона улице Сержанта Колоскова элитных высоток сказалось не только на внешнем облике микрорайона. Учащиеся школы № 47 оказались «заперты» во дворе с одной стороны из-за того, что жильцы построенного рядом дома не захотели обеспечить им возможность прохода мимо своей парковки. Изначально компания «КалининградСтройИнвест», принадлежащая депутату горсовета Валерию Макарову, обещала руководству учебного заведения, что проход закрыт не будет.

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