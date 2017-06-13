Что готова Молдова поставлять в Южную Корею

При этом Молдова готова поставлять в Южную Корею свежие фрукты и овощи, плодоовощную консервную продукцию, в частности, соки, консервы, джемы, а также мед, вина, баранину и говядину. Об этом говорилось на встрече замминистра сельского хозяйства и пищевой промышленности Юрия Ушурелу с послом Южной Кореи в Молдове с резиденцией в Киеве Ли Янг-Гу, передает NOI.md.

По сообщению Минсельхоза, стороны обсудили возможности инвестиций в аграрный сектор Молдовы, активизации торговли агропродовольственной продукцией, расширения взаимодействия сторон в сфере АПК.