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21:56 (мск), источник: Noi.md

Что готова Молдова поставлять в Южную Корею

Молдова и Южная Корея намерены расширить торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество в области сельского хозяйства и пищевой промышленности.

При этом Молдова готова поставлять в Южную Корею свежие фрукты и овощи, плодоовощную консервную продукцию, в частности, соки, консервы, джемы, а также мед, вина, баранину и говядину. Об этом говорилось на встрече замминистра сельского хозяйства и пищевой промышленности Юрия Ушурелу с послом Южной Кореи в Молдове с резиденцией в Киеве Ли Янг-Гу, передает NOI.md.

По сообщению Минсельхоза, стороны обсудили возможности инвестиций в аграрный сектор Молдовы, активизации торговли агропродовольственной продукцией, расширения взаимодействия сторон в сфере АПК.

В числе возможных сфер сотрудничества сторон Юрий Ушурелу назвал: научно-техническое сотрудничество между образовательными и исследовательскими центрами Молдовы и Кореи для обмена опытом и передовой практикой в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса; содействие налаживанию деловых контактов между компаниями, производящими продукты питания; активизацию двусторонней торговли сельхозпродукцией; стимулирование молдавского экспорта фруктов, овощей, семян и вин на рынок Южной Кореи; инициирование дискуссий по соглашению /меморандуму о развитии и углублении молдо-корейского сотрудничества в области сельского хозяйства.

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