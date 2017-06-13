Обанкротившийся «Аэросвит» Коломойского хочет взыскать с Приватбанка 9 миллионов

22 мая суд открыл производство по иску компании «АэроСвит» к НБУ, Минфину, Приватбанку и Фонду гарантирования вкладов.

«АэроСвит» просит суд признать противоправными решения НБУ о признании авиакомпании связанной с Приватбанком лицом и решение Фонда гарантирования о списании средств со счетов Приватбанка — 6,684 млн гривен, 29,96 тыс. евро и 46,4 тыс. долларов.

Судебное заседание по делу назначено на 6 декабря.

Напомним, суд вернул без рассмотрения иск ликвидатора «Авиакомпании «Аэросвит» к НБУ, Фонду гарантирования и Госказначейству о признании противоправным решения о взыскании средств в пользу истца.

Напомним, что компанию «Аэросвит» связывали с группой «Приват». В 2015 году Хозсуд Киевской области признал ее банкротом и отправил на ликвидацию.

В рамках дела о банкротстве суд признал кредиторские требования Игоря Коломойского к «Аэросвиту» на 3 млрд грн. Согласно судебным материалам, Коломойский был поручителем по долговым обязательствам «Аэросвита» перед Приватбанком, в связи с чем к бизнесмену перешло право требовать исполнения соответствующих обязательств.

Как известно, уставный капитал Приватбанка при национализации был увеличен на 29,4 млрд грн за счет операции bail-in (принудительная конвертация в капитал средств связанных лиц банка, не обремененных обязательствами, как-то еврооблигации).