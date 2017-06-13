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20:10 (мск), источник: Капитал

Обанкротившийся «Аэросвит» Коломойского хочет взыскать с Приватбанка 9 миллионов

Обанкротившаяся авиакомпания «Аэросвит» просит Окружной административный суд Киева взыскать с Приватбанка списанные в ходе национализации 6,7 миллиона гривен, 30 тысяч евро и 46,4 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют материалы суда, передают «Українські новини».

Источник: Капитал

22 мая суд открыл производство по иску компании «АэроСвит» к НБУ, Минфину, Приватбанку и Фонду гарантирования вкладов.

«АэроСвит» просит суд признать противоправными решения НБУ о признании авиакомпании связанной с Приватбанком лицом и решение Фонда гарантирования о списании средств со счетов Приватбанка — 6,684 млн гривен, 29,96 тыс. евро и 46,4 тыс. долларов.

Судебное заседание по делу назначено на 6 декабря.

Напомним, суд вернул без рассмотрения иск ликвидатора «Авиакомпании «Аэросвит» к НБУ, Фонду гарантирования и Госказначейству о признании противоправным решения о взыскании средств в пользу истца.

Напомним, что компанию «Аэросвит» связывали с группой «Приват». В 2015 году Хозсуд Киевской области признал ее банкротом и отправил на ликвидацию.

В рамках дела о банкротстве суд признал кредиторские требования Игоря Коломойского к «Аэросвиту» на 3 млрд грн. Согласно судебным материалам, Коломойский был поручителем по долговым обязательствам «Аэросвита» перед Приватбанком, в связи с чем к бизнесмену перешло право требовать исполнения соответствующих обязательств.

Как известно, уставный капитал Приватбанка при национализации был увеличен на 29,4 млрд грн за счет операции bail-in (принудительная конвертация в капитал средств связанных лиц банка, не обремененных обязательствами, как-то еврооблигации).

На докапитализацию Приватбанка государство уже потратило 116,8 млрд грн (за счет выпуска гособлигаций — то есть через наращивание госдолга). Как отметили в НБУ, дыра в капитале банка возникла, прежде всего, из-за огромных объемов инсайдерского кредитования (т.е. через займы, выданные Приватбанком структурам, связанных с экс-владельцами).

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