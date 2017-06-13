Адильбеку Ниязымбетову подарили двухкомнатную квартиру

Этот подарок ему вручили в соответствии с поручением Нурсултана Назарбаева обеспечить жильём олимпийских призёров, а именно, за серебряную медаль, завоёванную на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

С новым приобретением спортсмена поздравил аким Мангистауской области Ералы Тугжанов.

«Процедура приобретения жилья — непростая. Сегодня мы рады сообщить, что двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро стал обладателем двухкомнатной квартиры в комплексе Green Park», — прокомментировали в акимате Мангистауской области.

Накануне управление спорта Мангистауской области предстваило коллекцию детской спортивной одежды Adoka, названной в честь Адильбека Ниязымбетова. Дизайнеры использовали мотивы казахских национальных орнаментов. Линию одежды планируют показать на EXPO-2017.

Также на встрече участников Олимпиады в Рио руководство области вручило Адильбеку Ниязымбетову и его тренеру Марату Джакиеву ключи от внедорожников Toyota. А боксёру Берику Абдрахманову подарили сертификат на пять миллионов тенге.

Сумму в размере 32 млн тенге на новое жильё спортсмену одобрили депутаты из Мангистау. О том, сколько денег власти Мангистау намеревались потратить на покупку квартиры боксёру, прессе стало известно случайно, в ходе совещания общественного совета города. Для этих целей Городской совет Мангистау пересмотрел бюджет города. Ограничения по квадратуре квартиры, по стоимости в Законе о предоставлении жилья призёрам Олимпийских игр не оговариваются.

В январе 2017 года Ниязымбетов назначен капитаном сборной Казахстана по боксу.

Адильбек Ниязымбетов — один из самых титулованных казахстанских боксёров в истории. Помимо двух серебряных наград Олимпиад, на его счету победы на чемпионатах Азии и Азиатских игр. Он является неоднократным финалистом чемпионата мира, победителем нескольких чемпионатов Казахстана и ряда международных турниров.