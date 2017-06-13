«Белавиа» полетела в Калининград из Витебска и обратно
МИНСК, 13 июн — Sputnik. Авиакомпания «Белавиа» 9 июня начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Витебск — Калининград, об этом сообщила
МИНСК, 13 июн — Sputnik. Авиакомпания «Белавиа» 9 июня начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Витебск — Калининград, об этом сообщила
Рейсы преимущественно будут выполняться на самолетах CRJ 200, которые вмещают до 50 пассажиров. Самолеты будут летать дважды в неделю по пятницам и воскресеньям до 8 сентября включительно.
По информации калининградского аэропорта «Храброво», продолжительность полета будет составлять чуть более часа.
Также в летнем сезоне «Белавиа» выполняет рейсы в Калининград из Минска. В расписании запланировано до трех рейсов ежедневно.