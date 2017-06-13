«Белавиа» полетела в Калининград из Витебска и обратно

Рейсы преимущественно будут выполняться на самолетах CRJ 200, которые вмещают до 50 пассажиров. Самолеты будут летать дважды в неделю по пятницам и воскресеньям до 8 сентября включительно.

По информации калининградского аэропорта «Храброво», продолжительность полета будет составлять чуть более часа.

Также в летнем сезоне «Белавиа» выполняет рейсы в Калининград из Минска. В расписании запланировано до трех рейсов ежедневно.