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23:09 (мск), источник: Sputnik.by

«Белавиа» полетела в Калининград из Витебска и обратно

МИНСК, 13 июн — Sputnik. Авиакомпания «Белавиа» 9 июня начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Витебск — Калининград, об этом сообщила пресс-служба национального авиаперевозчика.

Источник: Sputnik.by

Рейсы преимущественно будут выполняться на самолетах CRJ 200, которые вмещают до 50 пассажиров. Самолеты будут летать дважды в неделю по пятницам и воскресеньям до 8 сентября включительно.

По информации калининградского аэропорта «Храброво», продолжительность полета будет составлять чуть более часа.

Также в летнем сезоне «Белавиа» выполняет рейсы в Калининград из Минска. В расписании запланировано до трех рейсов ежедневно.

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