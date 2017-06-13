Reuters: Катар закрывает гелиевые заводы на фоне конфликта с арабскими странами

По его информации, компания RasGas, являющаяся дочерним предприятием корпорации Qatar Petroleum, была вынуждена закрыть свои гелиевые заводы из-за того, что Саудовская Аравия перекрыла границу с Катаром, заблокировав таким образом сухопутный экспорт газа.

Как добавляет агентство, Катар является вторым в мире крупнейшим производителем гелия, а совокупная производственная мощность этих двух предприятий может удовлетворить около 25% общего мирового спроса на газ.