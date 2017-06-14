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07:49 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Депутаты внесли изменения в закон об автомобильном транспорте и автоперевозках

Рынок автомобильных перевозок станет более прозрачным, цивилизованным и конкурентным.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

На это рассчитан новый законопроект, принятый во втором чтении депутатами Палаты представителей.

Копий вокруг документа было сломано немало. Мало того что государственные и частные перевозчики никак не могут найти общего языка. Так еще и приход на рынок нового информационно-электронного сервиса Uber добавил остроты этой дискуссии. Поначалу в пылу эмоций новичка безжалостно обвиняли в демпинге, разрушении рынка традиционного такси. Потом задумались: если пассажиры довольны, если они охотно пользуются услугами частных компаний, а те, в свою очередь, заставляют шевелиться остальных участников рынка, значит, есть смысл в либерализации транспортного бизнеса.

— Изменения и дополнения в закон об автомобильном транспорте и автоперевозках упрощают работу компаний, использующих информационно-электронные системы, в том числе и Uber, — внес ясность председатель Постоянной комиссии по промышленности, ТЭК, транспорту и связи Андрей Рыбак. — Если, например, используемое мобильное приложение позволяет рассчитать стоимость услуги, провести безналичную оплату, значит, нет смысла использовать кассовые суммирующие аппараты и таксометры.

С другой стороны, и безопасность пассажира должна быть соблюдена по всем параметрам. Поэтому и тот же Uber, и традиционные авто с шашечками должны работать по единым требованиям. Это касается медосмотра водителей, технического состояния автомобиля, соблюдения режима труда и отдыха.

Еще одна новелла законопроекта в том, что операторы не вправе выполнять функции перевозчика. Они становятся независимыми участниками рынка и будут заниматься разработкой маршрутов, проведением тендеров среди перевозчиков разной формы собственности, заключением договоров с ними и контролем за их выполнением. Андрей Рыбак не сомневается в том, что это позволит создать равные условия для конкуренции:

— Если оператор занимается еще и перевозками, всегда есть подозрения, что наиболее выгодные маршруты он оставляет за собой, а другим оставляет менее доходные рейсы. По этой причине частные перевозчики не хотели идти в рынок регулярных перевозок, пытались обойти законодательство.

В итоге возникают взаимные упреки и недовольство. Государственные перевозчики сетуют, что частники выбирают самые лакомые куски рынка, вклиниваются в расписание и забирают себе пассажиров. Частные же компании утверждают, что готовы работать цивилизованно. Но для получения разрешения и согласования того или иного маршрута приходится идти к своему же конкуренту. Конкретизируя функции операторов, законодатели постарались устранить эти противоречия.

Парламентарии также приняли во втором чтении поправки в некоторые законы по вопросам государственных пособий семьям, воспитывающим детей. Суть изменений объяснила депутат Валентина Курсевич:

— Цель законопроекта — прежде всего поддержать социально уязвимые слои населения. В частности, семьи, где родители являются инвалидами первой или второй группы, имеют право на получение пособий на детей до достижения ими 18-летнего возраста, даже если те бесплатно обучаются в средних специальных учебных заведениях или вузах. Законопроект закрепляет право женщин получить пособие по беременности и родам в том случае, если они до 12-недельного срока встали на учет не только в государственных, но и иных организациях здравоохранения. А пособие по уходу за ребенком до 3 лет будут пересчитывать дважды в год — с 1 января и 1 августа.

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