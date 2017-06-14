Почти половину жилья, построенного по программе реновации, город выставит на рынок

Источник: Агентство «Москва»

Вся программа оценивается в 3 трлн руб., продлится она 15 лет, строительство будет вестись все это время, предупредил представитель мэрии. 15 июня завершится голосование о судьбе 4546 пятиэтажек: жители решат, войдут ли их дома в программу реновации. Площадь всех этих домов — порядка 15 млн кв. м. Москва обещает предоставить жилье немного большей площади — за счет больших коридора и прихожей коэффициент будет порядка 1,2.

Себестоимость строительства 1 кв. м жилья – 70 000–80 000 руб., а цена – 140 000 руб., сообщает представитель мэрии, так что за 15 лет город вернет почти все инвестиции.

Выполнить проект только за счет бюджета сложно: даже если все 15 лет профицит московского бюджета ежегодно будет 100 млрд руб., все равно не хватит на реновацию, говорит старший директор Fitch Ratings Владимир Редькин.

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На практике у всех больших строек смета всегда вырастала существенно, продолжает он, в том числе из-за девальвации и инфляции. В 2016 г. Москва получила рекордный доход в 1, даже если все 15 лет профицит московского бюджета ежегодно будет 100 млрд руб., а профицит составил свыше 120 млрд руб. Основным оператором программы реновации станет Московский фонд реновации жилой застройки. Фонд будет выполнять функции застройщика: оформлять земельные участки, заказывать разработку проектов и проводить выбор подрядчиков строительства через торги. В будущем фонд сможет продавать излишки построенного по программе жилья, говорил и руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Первыми мэрия собирается расселять дома, в которых больше всего жильцов проголосовало за участие в программе реновации и в которых самый высокий процент износа.

Плотность кварталов пятиэтажек — примерно 9000 кв. м на 1 га; после реновации она увеличится, но все равно будет ниже заложенной в генплане средней плотности в 25 000 кв. м на 1 га, обещает представитель мэрии. Предыдущая программа реновации показала, что коммерчески выгодной может быть пропорция, когда 30% отдается городу, а 70% — инвесторам, комментирует директор по стратегическому развитию ФСК «Лидер» Павел Брызгалов: на девелопера ложится очень серьезная нагрузка по сопутствующим работам — инженерному обеспечению, сносу построек, выносу сетей и т. д. Сейчас предполагается, что программу город будет выполнять сам, пропорция 50 на 50 оправданна, земля и согласовательные процедуры не создадут дополнительных расходов, считает Брызгалов. Все 15 лет продажа построенного жилья будет планомерно координироваться с рынком, поэтому влияние программы реновации не станет радикальным, полагает гендиректор ГК МИЦ Даромир Обуханич. С ним согласен Брызгалов: «Максимум — локальное затоваривание в районе, если там одновременно коммерческий проект и строительство под переселение». 15 млн кв. м увеличат предложение на 20%, считает гендиректор «Метриум групп» Мария Литинецкая: очень существенная прибавка, она потянет вниз цены в массовом сегменте, снизит продажи девелоперов, им придется укрупняться или останавливать развитие новых площадок. В прошлом году в Москве было введено 3,34 млн кв. м жилья. Президент ГК «Гранель» Ильшат Нигматуллин полагает, что программа реновации затронет рынок вторичной недвижимости: появится новое жилье в удобных локациях. Он ожидает 5−10%-ного падения на вторичном рынке и незначительного — на первичном: проектов эконом-класса в классическом понимании в Москве не так много. Представитель мэрии указывает, что среди покупателей будут и жители снесенных пятиэтажек, им город предложит скидки до 20%, рассрочку и другие льготы.