В Гомельской области бесплатно предоставляют пустующую недвижимость под инвестпроекты

За считаные годы Буда-Кошелевский район стал успешной площадкой для старта многих деловых проектов. Сегодня сюда приезжают с коммерческими задумками предприниматели не только из разных регионов Гомельщины, но также из ближайшего зарубежья. Каким таким медом, спрашивается, здесь намазано? Начинаю это понимать, побывав на экономическом форуме, недавно прошедшем в Гомеле. Оказывается, с минувшего года в Буда-Кошелевском районе можно получить площадку под бизнес, не только купив неиспользуемый объект с аукциона, но и совершенно бесплатно. Заместитель председателя Буда-Кошелевского райисполкома Александр Ковалев при встрече рассказывает, в чем суть подхода:

— Большой новизны в том нет. Законодательство предусматривает способ передачи неиспользуемого объекта безвозмездно под реализацию инвестиционного проекта. При этом обязательные для выполнения условия прописываются так же, как и при продаже недвижимости за одну базовую величину. Но пока этот способ не имеет широкого применения.

— А в чем его привлекательность? Ведь базовая величина — тоже небольшие деньги.

— Небольшие. Однако для нас, например, есть разница. Когда проходит аукцион по объектам, предлагаемым за базовую величину, мы не знаем, кто купил недвижимость, какие возможности у этого человека, руководствовался он реальными планами или эмоциями. А когда предприниматель приносит инвестиционный проект, в разработку которого уже вложил деньги, это совсем другое дело. Таким серьезным намерениям мы и стараемся идти навстречу.

В районе уже понимают, что избрали верную тактику. Примеров тому достаточно. Польский предприниматель Лешек Вахавяк здесь начал работать вплотную в 2009 году. Его хозяйство стартовало с полусотни свиней. Сегодня поголовье превышает 13 тысяч. Около трех лет назад коммерсант запустил новый проект Вахавяк Плюс уже в районном центре на пустующих площадях бывшей птицефабрики. В итоге сегодня иностранный бизнес представлен несколькими перспективными направлениями — от выращивания свиней до переработки свинины и говядины, производства готовых изделий. В компании создано около 150 рабочих мест. Инвестор задумался о расширении собственной сырьевой базы на основе хозяйств района. Кроме того, в ближайших планах — строительство птицефабрики на 1 миллион цыплят-бройлеров. Ориентир на экспорт. Директор предприятия Вахавяк Плюс Юрий Корнеенко добавляет подробности:

— Новый проект по выращиванию цыплят — это новое предприятие. Районные власти безвозмездно предоставили под его создание неиспользуемые объекты недвижимости.

С похожим стартовым запасом на территории района сегодня поднимается предприятие с российским капиталом Кошелево в деревне Залуневье. Выкупив год назад пустующие здания перерабатывающего цеха местной торговли, предприниматель наладил собственную мясопереработку. Сейчас райисполком помогает ему расширить площади за счет безвозмездной передачи других неиспользуемых объектов.

Кстати

В 2016 году предприятие Вахавяк Плюс стало победителем Национального конкурса Предприниматель года в номинации Успешный старт.