Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Киев начал бой за небо Крыма
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
С 1 июля в РФ вырастет плата за услуги ЖКХ
Врач беременной Риты Дакоты опасается за её здоровье
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
От политики до личной жизни Что американцы узнали из первой серии «Интервью с Путиным» Оливера Стоуна
СМИ: Трамп устал бояться и взял курс на Москву
СМИ: Россия наказывает Черногорию за НАТО
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Арабские СМИ узнали, какое вооружение Россия испытывает в Сирии
СМИ: Самбурская поделилась весьма откровенным фото
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
Внучка Алисы Фрейндлих готовится к свадьбе (фото)
Обнаженную Наталью Штурм сравнили с Венерой Милосской - СМИ
Украину предупреждают об отмене безвиза с ЕС – СМИ
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал
Мотоцикл ехал по трассе без водителя (видео)
Фоторепортажи
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
10Теракт в Лондоне
07:46 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Гомельской области бесплатно предоставляют пустующую недвижимость под инвестпроекты

Тема поддержки бизнеса как никогда актуальна и в государственных структурах, и в деловых кругах. Какие стимулы способны послужить частной инициативе, вопрос далеко не праздный. Ведь собственное дело — малое или большое — это не только подспорье для отдельно взятой семьи, но и экономики в целом. В Гомельской области сегодня апробируют один из новых подходов в привлечении бизнес-идей: бесплатно предоставляют неиспользуемое имущество под реальные инвестиционные проекты. И уже есть неплохие результаты.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

За считаные годы Буда-Кошелевский район стал успешной площадкой для старта многих деловых проектов. Сегодня сюда приезжают с коммерческими задумками предприниматели не только из разных регионов Гомельщины, но также из ближайшего зарубежья. Каким таким медом, спрашивается, здесь намазано? Начинаю это понимать, побывав на экономическом форуме, недавно прошедшем в Гомеле. Оказывается, с минувшего года в Буда-Кошелевском районе можно получить площадку под бизнес, не только купив неиспользуемый объект с аукциона, но и совершенно бесплатно. Заместитель председателя Буда-Кошелевского райисполкома Александр Ковалев при встрече рассказывает, в чем суть подхода:

— Большой новизны в том нет. Законодательство предусматривает способ передачи неиспользуемого объекта безвозмездно под реализацию инвестиционного проекта. При этом обязательные для выполнения условия прописываются так же, как и при продаже недвижимости за одну базовую величину. Но пока этот способ не имеет широкого применения.

— А в чем его привлекательность? Ведь базовая величина — тоже небольшие деньги.

— Небольшие. Однако для нас, например, есть разница. Когда проходит аукцион по объектам, предлагаемым за базовую величину, мы не знаем, кто купил недвижимость, какие возможности у этого человека, руководствовался он реальными планами или эмоциями. А когда предприниматель приносит инвестиционный проект, в разработку которого уже вложил деньги, это совсем другое дело. Таким серьезным намерениям мы и стараемся идти навстречу.

В районе уже понимают, что избрали верную тактику. Примеров тому достаточно. Польский предприниматель Лешек Вахавяк здесь начал работать вплотную в 2009 году. Его хозяйство стартовало с полусотни свиней. Сегодня поголовье превышает 13 тысяч. Около трех лет назад коммерсант запустил новый проект Вахавяк Плюс уже в районном центре на пустующих площадях бывшей птицефабрики. В итоге сегодня иностранный бизнес представлен несколькими перспективными направлениями — от выращивания свиней до переработки свинины и говядины, производства готовых изделий. В компании создано около 150 рабочих мест. Инвестор задумался о расширении собственной сырьевой базы на основе хозяйств района. Кроме того, в ближайших планах — строительство птицефабрики на 1 миллион цыплят-бройлеров. Ориентир на экспорт. Директор предприятия Вахавяк Плюс Юрий Корнеенко добавляет подробности:

— Новый проект по выращиванию цыплят — это новое предприятие. Районные власти безвозмездно предоставили под его создание неиспользуемые объекты недвижимости.

С похожим стартовым запасом на территории района сегодня поднимается предприятие с российским капиталом Кошелево в деревне Залуневье. Выкупив год назад пустующие здания перерабатывающего цеха местной торговли, предприниматель наладил собственную мясопереработку. Сейчас райисполком помогает ему расширить площади за счет безвозмездной передачи других неиспользуемых объектов.

Кстати

В 2016 году предприятие Вахавяк Плюс стало победителем Национального конкурса Предприниматель года в номинации Успешный старт.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 В Витебске женщина выпрыгнула с 13-го этажа
Приговор судьбы
В Витебске женщина выпрыгнула с 13-го этажа
Путин высказался о нарушении ядерного баланса в мире
В высотном жилом доме в Лондоне вспыхнул пожар
Рейтинг недовольства Трампом обновил свой максимум
Посол ОАЭ предложил Вашингтону инструмент давления на Катар
В правительстве спорят, как стимулировать рождаемость
Госдеп объяснился по поводу ситуации с Днем России
СМИ: за помехи «скорой» на дороге будут сажать в тюрьму
Спорт
Французы вдесятером вырвали победу в матче с англичанами Сборная Франции по футболу победила команду Англии в домашнем товарищеском матче, который прошел в Париже
Авто
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал Паркетнику Hyundai Kona предстоит вторгнуться на территорию, где ранее успели обосноваться Jeep Cherokee и Nissan Juke
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Собчак и Виторган, Лядова и Вдовиченков на фестивале «Кинотавр» Кинофестиваль в Сочи приближается к своей кульминации — смотрите обзор главных премьер в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Россиянам разрешат прописку на работе
Ставки по ипотеке снизятся до 6-7% к 2019 году
В Петербурге подешевели квартиры в аренду
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь