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03:33 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморский порто-франко запускает три новых проекта

За прошедшую неделю подписано 10 соглашений с инвесторами для реализации проектов в территориях опережающего развития и Свободном порту Владивосток, об этом ИА Дейта сообщили в Минэкономразвития. Объем вложений составил более 12,3 миллиардов рублей.

Источник: ДЕЙТА

Три новых проекта запускаются в приморском порто-франко. В Артеме построят транспортно-логистический центр. Во Владивостоке — многофункциональный культурный центр и парк семейного отдыха. В Хасанском районе — перегрузочные комплексы навалочных и контейнерных грузов. В приморской ТОР «Большой Камень» будет реализован проект по информационно-технологическому обеспечению морских судов на судостроительном кластере «Звезда».

Еще два проекта в рамках режима Свободного порта реализуются в Хабаровском крае. В Ванинском районе для Токинского лесопильного завода приобретается деревообрабатывающее оборудование и техника для лесопилки. Создается высокотехнологичная перерабатывающая база по производству филе минтая.

Кроме того, в ТОР «Комсомольск» увидят свет два строительных проекта. На территории горнолыжного комплекса «Холдоми» построят гостиницу повышенной комфортности на 20 номеров и водно-оздоровительный комплекс. В ТОР «Хабаровск» стартует проект по производству берегоукрепительных систем. В рамках ТОР «Беринговский» будет создан центр развития ребенка «Смешарики» в городе Анадырь (Чукотка).

Таисия Масина.

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