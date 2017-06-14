Приморский порто-франко запускает три новых проекта

Три новых проекта запускаются в приморском порто-франко. В Артеме построят транспортно-логистический центр. Во Владивостоке — многофункциональный культурный центр и парк семейного отдыха. В Хасанском районе — перегрузочные комплексы навалочных и контейнерных грузов. В приморской ТОР «Большой Камень» будет реализован проект по информационно-технологическому обеспечению морских судов на судостроительном кластере «Звезда».

Еще два проекта в рамках режима Свободного порта реализуются в Хабаровском крае. В Ванинском районе для Токинского лесопильного завода приобретается деревообрабатывающее оборудование и техника для лесопилки. Создается высокотехнологичная перерабатывающая база по производству филе минтая.

Кроме того, в ТОР «Комсомольск» увидят свет два строительных проекта. На территории горнолыжного комплекса «Холдоми» построят гостиницу повышенной комфортности на 20 номеров и водно-оздоровительный комплекс. В ТОР «Хабаровск» стартует проект по производству берегоукрепительных систем. В рамках ТОР «Беринговский» будет создан центр развития ребенка «Смешарики» в городе Анадырь (Чукотка).

Таисия Масина.