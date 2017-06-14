Первый самолет приземлился на Баянаульском аэродроме

Первым грунтовую самолетную полосу протестировал аким Павлодарской области Булат Бакауов, прибывший в качестве пассажира на борту двухместного самолета FK14 Polaris.

Как отметил командир воздушного судна Валерий Сибагатулин, качество полосы позволит приземлиться любому двух-, четырех-, шести- и восьмиместному борту.