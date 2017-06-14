Первый самолет приземлился на Баянаульском аэродроме
На Баянаульском аэродроме приземлился первый самолет, сообщает pavlodarnews.kz.
На Баянаульском аэродроме приземлился первый самолет, сообщает pavlodarnews.kz.
Первым грунтовую самолетную полосу протестировал аким Павлодарской области Булат Бакауов, прибывший в качестве пассажира на борту двухместного самолета FK14 Polaris.
Как отметил командир воздушного судна Валерий Сибагатулин, качество полосы позволит приземлиться любому двух-, четырех-, шести- и восьмиместному борту.
«Аэродром получился хороший, здесь сможет сесть любая легкая авиация. Конечно, здесь еще предстоит много работы по благоустройству, но в целом можно говорить о том, что начало положено — заявил опытный