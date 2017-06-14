Приоритетные проекты представит Хабаровский край на международной выставке в Китае

Бизнес-миссия региона состоит из 39 человек. Среди них — представители крупных предприятий, научно-исследовательских организаций, правительства края. Они презентуют инвестиционные и промышленные возможности региона, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

«В рамках делового форума будут работать имиджевый и коммерческий стенды, на которых Хабаровский край представит несколько приоритетных проектов. Прежде всего, это строительство горно-обогатительного комплекса “Нони” по разведке и добыче золота и серебра. Также китайских инвесторов могут заинтересовать проекты по созданию деревообрабатывающих предприятий, портовой инфраструктуры, объекты долгосрочного плана развития Комсомольска-на-Амуре», — отметил заместитель министра международного и межрегионального сотрудничества края Максим Тарасов. По его словам, участие в ЭКСПО — это хорошая возможность для развития двустороннего сотрудничества и установления новых контактов для бизнеса.