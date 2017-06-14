Приоритетные проекты представит Хабаровский край на международной выставке в Китае
Хабаровский край представит приоритетные проекты на четвертом
Хабаровский край представит приоритетные проекты на четвертом
«В рамках делового форума будут работать имиджевый и коммерческий стенды, на которых Хабаровский край представит несколько приоритетных проектов. Прежде всего, это строительство
Во время ЭКСПО будет организована работа дискуссионных площадок. В частности, 15 июня представители сельскохозяйственных предприятий примут участие в Агрофоруме. Туристические компании выступят на мероприятии по развитию приграничного и межрегионального сотрудничества. На отдельной сессии в рамках Дня российских регионов проведут презентацию