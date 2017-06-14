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05:29 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жителям Иркутской области облегчили перенос капремонта домов на более ранние сроки

Собственникам жилья в Иркутской области теперь стало легче добиваться переноса отдельных видов работ по капремонту своих домов на более ранние сроки благодаря поправкам, внесённым в постановление регионального правительства № 417 26 мая 2017 года.

Как сообщает 14 июня пресс-служба Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, из документа исключили такой критерий, как 90% собираемость взноса в фонд. Кроме того, право инициировать перенос видов работ на более ранний срок предоставили не только собственникам жилья, но и управляющим компаниям, ТСЖ, ЖКС. Сохранился критерий о наличии заключения специализированной организации, доказывающего такую необходимость.

Обо всём этом шла речь на встрече гендиректора ФКР Дениса Быкова со старшими по домам и представителями компании «Регион Сибирь», обслуживающей микрорайон Зелёный в Иркутске приглашению депутата городской думы Антонины Корочкиной. Жители микрорайона уже не первый год находятся в затруднительном положении. В 17 девятиэтажных домах заканчивается срок эксплуатации лифтов, в 18 МКД — серьёзные протечки крыши. Люди жалуются, что вода во время больших ливней заливает дом с девятого по первый этажи, из-за этого болеют дети и старики, в некоторых домах приходится устанавливать в квартирах тазы и вычерпывать из них воду вёдрами. Средств, собираемых на текущий ремонт, не хватает на то, чтобы полностью отремонтировать крыши, их лишь периодически латают. Одна надежда — на капитальный ремонт. «Поправки, внесённые в постановление правительства Иркутской области, являются механизмом, с помощью которого в Зелёном удастся решить годами копившиеся проблемы», — сказал Денис Быков.

Встреча прошла в очень конструктивном русле. Гендиректор ФКР рассказал жителям микрорайона, что в региональной программе капремонта стоят 46 МКД, расположенных в Зелёном. Из них 11 домов попали в краткосрочный план 2017−2019 гг. при актуализации программы капремонта, потому что в них нужно срочно заменить лифтовое оборудование. Сейчас готовится конкурсная документация на замену 22 лифтов. В итоге собственники жилья совместно с представителями УК «Регион Сибирь» решили в ближайшее же время инициировать собрания собственников жилья, на котором они рассмотрят вопрос о переносе срока капремонта кровель и лифтов на более ранний период. Антонина Корочкина совместно с управляющей организацией пообещали помочь собственникам провести общие собрания не в течение трёх месяцев, отведённых законом, а в более короткий срок.

В первую очередь перенос на более ранний срок в программе капремонта касается не всего многоквартирного дома, а только отдельных видов работ, в выполнении которых остро нуждается МКД. Кроме того, Денис Быков напомнил, что фонд через суд добился внесения платежей от Минобороны России, которое владеет значительным количеством жилья в микрорайоне Зелёный, но наряду с этим и другим собственникам необходимо исполнять обязанность по уплате взноса на капитальный ремонт.

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