Строительный бум накручивает стоимость в отрасли

За январь-май текущего года цены в строительстве выросли на 4,6% по сравнению с уровнем за аналогичный период прошлого года. Это самый высокий уровень прироста цен в отрасли за первые 5 месяцев в течение последних 4 лет.

В том числе в этом году прирост цен на строительно-монтажные работы составил 4,6% по сравнению с показателем год назад, на машины и оборудование — 2,8%, на прочие работы и затраты — 5,8%.

Напомним, что в текущем году строительная отрасль продолжает оказывать поддержку росту ВВП Казахстана — за 1 квартал 2017 года в секторе было произведено на 7,1% больше продукции, чем за январь-март 2016 года.

Это самый большой уровень прироста показателя выпуска в отрасли за весь посткризисный период.

Возобновление деловой активности в строительстве, а также в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности позволило республике увеличить объем ВВП в январе-марте на 3,4%.

В списке основных товарных групп — строительных материалов в текущем году наибольший рост в цене показало листовое стекло — плюс 19,3% по сравнению с ценами годом ранее. За аналогичный период прошлого года стоимость стекла упала на 3,2%.

Также существенно за последний годовой период подорожали сборные металлоконструкции — на 15,5%, и электроосветительное оборудование — на 14,4%.

В то же время кровельные и облицовочные изделия из асфальта, а также плиты, плитки, кирпичи из цемента, бетона или искусственного камня упали в цене на 2%.

Увеличение объемов строительства в этом году — результат в том числе запуска программы «Нұрлы жер».

Основная цель госпрограммы — обеспечить жильем 1,5 млн семей в РК в предстоящие 15 лет.

Для достижения этой цели предусматривается комплекс мер, в том числе удешевление кредитов для застройщиков за счет предоставления госсубсидий, строительство кредитного жилья, субсидирование ипотечных кредитов для населения, развитие индивидуального жилищного строительства, а также развитие рынка арендного жилья.