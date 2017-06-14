Строительный бум накручивает стоимость в отрасли
Развернувшаяся в стране строительная активность поддерживает рост ВВП, но повышает стоимость затрат, которые несут в ходе своей деятельности застройщики. Об этом пишет аналитическая служба Finprom.kz.
Развернувшаяся в стране строительная активность поддерживает рост ВВП, но повышает стоимость затрат, которые несут в ходе своей деятельности застройщики. Об этом пишет аналитическая служба Finprom.kz.
За
В том числе в этом году прирост цен на
Напомним, что в текущем году строительная отрасль продолжает оказывать поддержку росту ВВП Казахстана — за 1 квартал 2017 года в секторе было произведено на 7,1% больше продукции, чем за
Это самый большой уровень прироста показателя выпуска в отрасли за весь посткризисный период.
Возобновление деловой активности в строительстве, а также в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности позволило республике увеличить объем ВВП в
В списке основных товарных групп — строительных материалов в текущем году наибольший рост в цене показало листовое стекло — плюс 19,3% по сравнению с ценами годом ранее. За аналогичный период прошлого года стоимость стекла упала на 3,2%.
Также существенно за последний годовой период подорожали сборные металлоконструкции — на 15,5%, и электроосветительное оборудование — на 14,4%.
В то же время кровельные и облицовочные изделия из асфальта, а также плиты, плитки, кирпичи из цемента, бетона или искусственного камня упали в цене на 2%.
Увеличение объемов строительства в этом году — результат в том числе запуска программы «Нұрлы жер».
Основная цель госпрограммы — обеспечить жильем 1,5 млн семей в РК в предстоящие 15 лет.
Для достижения этой цели предусматривается комплекс мер, в том числе удешевление кредитов для застройщиков за счет предоставления госсубсидий, строительство кредитного жилья, субсидирование ипотечных кредитов для населения, развитие индивидуального жилищного строительства, а также развитие рынка арендного жилья.