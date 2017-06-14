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07:11 (мск), источник: Tengrinews

Миллиардер Олег Тиньков посоветовал, куда лучше вложить деньги

Российский миллиардер Олег Тиньков посоветовал вкладывать деньги в недвижимость за рубежом, чтобы получить прибыль. Об этом владелец Тинькофф Банка рассказал в интервью популярному YouTube-блогеру Юрию Дудю.

Источник: Tengrinews

«Если у тебя есть 5 миллионов рублей свободных денег, купи недвижимость за рубежом — в Испании, например», — сказал бизнесмен.

Тиньков отметил, что инвестировать нужно в то, что дорожает. «Покупать нужно на Западе», — заявил банкир. Он привел в пример виллу в Испании, которую он купил в 2004 году за 3 миллиона долларов, которая сейчас стоит 10 миллионов.

Предприниматель признался, что поэтому у него нет недвижимости в Москве, где «ни хрена не дорожает». В столице он живет в арендованном доме, за который платит 7 тысяч долларов в месяц.

В интервью он также рассказал, как пил с Владимиром Путиным. «Я Путина видел один раз в жизни — у себя в ресторане. Мы с ним пили пиво в Петербурге в 2000 году, когда он только стал президентом. Я с ним буханул, про Германию его поговорили. После этого я его не видел», — разоткровенничался бизнесмен.

Тиньков заявил, что никогда не заключал «никаких пактов» с действующей властью. «Политика — это одна вселенная, а бизнес — другая. Я никак с ними не пересекаюсь — реально не вижу их. Мне ни разу в жизни не звонили ни из каких кабинетов и ничего не просили, как ни странно», — сказал он.

На традиционный для блогера вопрос, считает ли собеседник Путина «красавчиком», глава банка ответил, что для России, может быть, да, а для мира — не очень.

«Они его все боятся, не любят и так далее», — произнес Тиньков.

Как передает РБК, за прошедший год Олег Тиньков увеличил свое состояние в 2,4 раза и поднялся на 90 позиций в российском рейтинге Forbes. Сейчас его состояние составляет 1,2 миллиарда долларов.

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