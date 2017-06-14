Администрация Хабаровского муниципального района поддержала позицию ДРСК

Одним из основных вопросов обсуждения стала ситуация, сложившаяся вокруг электросетей в квартале «Солнечный город» в селе Мирное. Застройщик данной территории отказался от прав на собственность в отношении построенных им внутриквартальных электросетей, поставив тем самым под угрозу надежное энергоснабжение подключенных к ним потребителей. В настоящее время брошенные сети проходят процедуру постановки на учет, как безхозный объект в администрации Хабаровского района. В данном вопросе администрация Хабаровского района поддержала позицию АО ДРСК, и предложило понудить управляющую компанию заключить с энергетиками договор на обслуживание и аварийное восстановление энергоснабжения потребителей квартала «Солнечный город». Если данный опыт окажется удачным, администрация планирует применить его в отношении других бесхозяйных энергообъектов, расположенных в районе.

На сегодняшний день проблема безхозных сетей стоит достаточно остро, — говорит директор филиала «Хабаровские электрические сети» Александр Бакай. — В этом году АО ДРСК зафиксировала на территории края порядка 113 бесхозяйных энергообъектов, 47 из которых находятся в Хабаровском муниципальном районе. Вчера, для поиска решений по данной проблеме, состоялась первая совместная встреча рабочей группы с участием представителей сетевой организации и районной администрации. В ходе встречи были выработаны предложения, которые помогут урегулировать проблему по минимизации количества бесхозяйных сетей.

Улугбек Тимуридов.