В поисках баурсаков: Пельмени за 3200 и воду за 1450 тенге продают на ЭКСПО
Корреспонденты NUR.KZ решили выяснить, чем и за сколько кормят туристов на выставке ЭКСПО-2017, а заодно отведать казахскую национальную кухню.
Корреспонденты NUR.KZ решили выяснить, чем и за сколько кормят туристов на выставке ЭКСПО-2017, а заодно отведать казахскую национальную кухню.
Выбор точек питания на ЭКСПО огромен — есть и кухни разных народов мира, и привычные Астане кафе и рестораны, и уличный фастфуд.
Первое, что нам попалось — индийская еда в павильоне Шелковый путь. Просим
За эту же цену в павильоне
В поисках национальных кухонь мы забрели в секретный ресторанчик — здесь кормят волонтеров и сотрудников павильона Польши. Однако нас радушно усаживают за стол — бесплатно угощают салатом, супом и даже дарят блокнотик. Гостеприимство на уровне.
В ПОИСКАХ БАУРСАКОВ
В «гостеприимную» столовую с казахскими блюдами и грабительскими ценами мы тоже заглянули. Она находится прямо у сферы — павильона Казахстана. Маленькая порция шорпы здесь стоит аж 2 800 тенге, а чайник обычного черного чая — 1800 тенге.
Точки с национальной едой мы нашли всего две — второй оказалась палатка возле павильона Беларуси. Здесь ну очень вкусные баурсаки — 300 тенге за порцию из пяти штук. Приняв за туристов, нам даже бесплатно дали попробовать кумыс.
ГОЛОДНО И ЖАДНО
В павильоне Германии находится довольно дорогое заведение — бутылка минеральной воды здесь стоит 1 450 тенге, блинчики с овощами — 3 650, жаркое из конины — 5 200 тенге.
Павильон Монако тоже не балует —
Очень дорогой обед оказался в китайском ресторане — обычно сюда приходят богатые бизнесмены и за 8 000 тенге трапезничает со шведского стола.
Ниже этажом можно купить блюда
Нам очень хотелось попробовать тайской еды, мы нашли открытый и совершенно пустой ресторан без единого официанта. Но для информации — тайцы приглашают к себе на обед и ужин до 20.00.
НЕДОРОГАЯ ЕДА — ЕСТЬ
Не стоит думать, что на выставке все очень дорого — в большинстве привычных кафе и точках общепита со столиками под открытым небом можно вкусно поесть за адекватную плату. Съесть сэндвич за 700−1000 тенге, плов или супчик за 950 тенге, выпить чай за 200 тенге.
Правда на напитки цены
В павильоне России предлагают очень дорогой чай — 500−700 тенге за кружку. Самая дешевая вода оказалась в павильоне Голландии — 180 тенге за воду 0,5 литра. Кстати, за пивом можно заглянуть в павильон Чехии — 2 000 тенге за бутылку.