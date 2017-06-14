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07:29 (мск), источник: Nur.kz

В поисках баурсаков: Пельмени за 3200 и воду за 1450 тенге продают на ЭКСПО

Корреспонденты NUR.KZ решили выяснить, чем и за сколько кормят туристов на выставке ЭКСПО-2017, а заодно отведать казахскую национальную кухню.

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фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Выбор точек питания на ЭКСПО огромен — есть и кухни разных народов мира, и привычные Астане кафе и рестораны, и уличный фастфуд.

Первое, что нам попалось — индийская еда в павильоне Шелковый путь. Просим что-то не острое — нам подают «пакура», овощи в кляре за 800 тенге. Очень недурно.

За эту же цену в павильоне Шри-Ланки нам предлагают «годамбу» — пряный пирожок с мясом и картошкой.

В поисках национальных кухонь мы забрели в секретный ресторанчик — здесь кормят волонтеров и сотрудников павильона Польши. Однако нас радушно усаживают за стол — бесплатно угощают салатом, супом и даже дарят блокнотик. Гостеприимство на уровне.

В ПОИСКАХ БАУРСАКОВ

В «гостеприимную» столовую с казахскими блюдами и грабительскими ценами мы тоже заглянули. Она находится прямо у сферы — павильона Казахстана. Маленькая порция шорпы здесь стоит аж 2 800 тенге, а чайник обычного черного чая — 1800 тенге.

Точки с национальной едой мы нашли всего две — второй оказалась палатка возле павильона Беларуси. Здесь ну очень вкусные баурсаки — 300 тенге за порцию из пяти штук. Приняв за туристов, нам даже бесплатно дали попробовать кумыс.

ГОЛОДНО И ЖАДНО

В павильоне Германии находится довольно дорогое заведение — бутылка минеральной воды здесь стоит 1 450 тенге, блинчики с овощами — 3 650, жаркое из конины — 5 200 тенге.

Павильон Монако тоже не балует — кока-колу здесь продают аж за 1 600 тенге, минералку за 1000, салаты по 4 000 тенге, мясная нарезка — 5 000 тенге.

Очень дорогой обед оказался в китайском ресторане — обычно сюда приходят богатые бизнесмены и за 8 000 тенге трапезничает со шведского стола.

Ниже этажом можно купить блюда по-отдельности — но тоже дорого. Лепешка за 3680 тенге, пельмени по-чонски — 3 200 тенге, пироги из говядины — тоже 3 200 тенге. Такие же цены в павильоне Малайзии.

Нам очень хотелось попробовать тайской еды, мы нашли открытый и совершенно пустой ресторан без единого официанта. Но для информации — тайцы приглашают к себе на обед и ужин до 20.00.

НЕДОРОГАЯ ЕДА — ЕСТЬ

Не стоит думать, что на выставке все очень дорого — в большинстве привычных кафе и точках общепита со столиками под открытым небом можно вкусно поесть за адекватную плату. Съесть сэндвич за 700−1000 тенге, плов или супчик за 950 тенге, выпить чай за 200 тенге.

Правда на напитки цены все-таки завышены. За минералку 0,5 берут в среднем 250−300 тенге, за колу-фанту-спрайт — от 300 до 500 тенге за бутылку.

В павильоне России предлагают очень дорогой чай — 500−700 тенге за кружку. Самая дешевая вода оказалась в павильоне Голландии — 180 тенге за воду 0,5 литра. Кстати, за пивом можно заглянуть в павильон Чехии — 2 000 тенге за бутылку.

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