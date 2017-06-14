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06:40 (мск), источник: AmurMedia.ru

«Самбери» выкупил территорию «Авторемзавода» в Хабаровске

Цель использования уже известна.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 14 июня, AmurMedia.

Крупный хабаровский ритейлер «Самбери» выкупил территорию предприятия ООО «Авторемзавод». Приобретенный участок станет частью инфраструктуры торговой сети, сообщила корр. ИА AmurMedia менеджер по маркетинговым исследованиям сети гипермаркетов «Самбери» Любовь Полищук.

Предприятие ООО «Авторемзавод», располагающееся на улице Дикопольцева, д. 47К1, выкупил ритейлер «Самбери».

— Приобретенную территорию планируется использовать в качестве инфраструктурного объекта под личные нужды, — уточнила менеджер по маркетинговым исследованиям Любовь Полищук.

В ООО «Авторемзавод» отказались комментировать данную сделку, сославшись на нежелание обсуждать данный вопрос в телефонном разговоре.

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