В Омской области раздавили бульдозером 21 тонну санкционных груш

Региональное Управление Россельхознадзора сообщило об очередной попытке ввоза в Омский регион санкционной продукции — на сей раз груш.

В Омскую область через границу в Исилькульском районе пытались провезти 21 тонну груш с маркировкой-происхождением Республика Казахстан. Фрукты должны были поступить в магазины Омска и Алтайского края.

Однако во время проведения фитосанитарного контроля сотрудников Омской таможни и Россельхознадзора смутили деревянные ящики, которые похожи на те, что прибывают из Европы.

Заметили и следы перемаркировки, на деревянных поддонах имелась маркировка двух стран: Казахстана и Нидерландов. Установить страну происхождения фруктов было невозможно.

Согласно Указу президента РФ о специальных экономических мерах, фрукты были изъяты. 9 июня 21 тонна груш была раздавлена бульдозером на полигоне ТБО в селе Надеждино.