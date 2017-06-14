В Омской области раздавили бульдозером 21 тонну санкционных груш
Фрукты прибыли из Европы и запрещены к ввозу на территорию России.
Фрукты прибыли из Европы и запрещены к ввозу на территорию России.
Региональное Управление Россельхознадзора сообщило об очередной попытке ввоза в Омский регион санкционной продукции — на сей раз груш.
В Омскую область через границу в Исилькульском районе пытались провезти 21 тонну груш с
Однако во время проведения фитосанитарного контроля сотрудников Омской таможни и Россельхознадзора смутили деревянные ящики, которые похожи на те, что прибывают из Европы.
Заметили и следы перемаркировки, на деревянных поддонах имелась маркировка двух стран: Казахстана и Нидерландов. Установить страну происхождения фруктов было невозможно.
Согласно Указу президента РФ о специальных экономических мерах, фрукты были изъяты. 9 июня 21 тонна груш была раздавлена бульдозером на полигоне ТБО в селе Надеждино.