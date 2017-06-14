Набережную в Челябинске перекроют на месяц

Ограничение будет действовать вплоть до 13 июля, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Проехать будет невозможно между домами на улице Калинина, 1 и Набережная, 7а. Городские власти обращаются ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными и заранее выбирать альтернативные маршруты движения.