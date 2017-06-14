Вылеты из Перми в ОАЭ появятся с 23 октября

Вылеты из Перми в ОАЭ появятся с 23 октября

Туроператор Anex Tour будет осуществлять прямые чартерные вылеты из Перми в ОАЭ (Дубай), начиная с 23 октября. Летать авиаперевозчик намерен раз в неделю по понедельникам.