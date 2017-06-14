В Уфе нашли альтернативу черновой отделке

Напомним, инициатором нововведения выступил Минстрой России. Ведомство не одобряет передачу квартир новоселам с голыми бетонными стенами.

Инициатива Минстроя возникла не на пустом месте. Существует ряд весомых причин отказа от черновых квартир — начиная от комфорта и заканчивая ценой вопроса. Результаты общественного опроса показали: уфимцы предпочитают альтернативные варианты черновой отделки. Лидером мнений стала белая отделка, а чистовая и черновая отошли на второй план. Такой выбор, по мнению экспертов рынка, вполне объясним.