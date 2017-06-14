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07:53 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе нашли альтернативу черновой отделке

УФА, 14 июн 2017. /ИА «Башинформ"/. Возможный запрет на продажу квартир в черновой отделке — тема, которая на прошлой неделе стала одной из самых обсуждаемых как в профессиональном сообществе, так и среди рядовых уфимцев.

Напомним, инициатором нововведения выступил Минстрой России. Ведомство не одобряет передачу квартир новоселам с голыми бетонными стенами.

Инициатива Минстроя возникла не на пустом месте. Существует ряд весомых причин отказа от черновых квартир — начиная от комфорта и заканчивая ценой вопроса. Результаты общественного опроса показали: уфимцы предпочитают альтернативные варианты черновой отделки. Лидером мнений стала белая отделка, а чистовая и черновая отошли на второй план. Такой выбор, по мнению экспертов рынка, вполне объясним.

«Очень важно, чтобы новая квартира, пусть даже без обоев и ламината, смогла произвести приятное впечатление на покупателя. Однако застройщикам не всегда удается следовать этому правилу —.большинство новостроек в нашей республике все еще сдается в черновой отделке. Но все же в Уфе есть объекты, которые сдаются в белой отделке. Еще в 2016 году один из ведущих застройщиков региона, ГК «Госстрой», предвидя тренд, полностью перевел все свои объекты с черновой на белую отделку. Причем дольщикам, уже заключившим договор с черновой отделкой, не пришлось платить за улучшенный ремонт своей будущей квартиры. Дома с белой отделкой есть в комфорт-квартале «Московский», который строится в Зеленой роще, также это жилые комплексы в Кузнецовском затоне, на Горсовете и в исторической части города, — отмечает директор компании «Уфимская недвижимость» Адель Сайфуллина.

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