В Волгограде улицу Азизбекова закрывают на 10 дней
В Волгограде 14 июня с 08:00 до 20:00 24 июня в связи с проведением восстановительных работ на автодороге по улице Азизбекова в Ворошиловском районе будет прекращено движение транспорта.
В Волгограде 14 июня с 08:00 до 20:00 24 июня в связи с проведением восстановительных работ на автодороге по улице Азизбекова в Ворошиловском районе будет прекращено движение транспорта.
Как сообщает ВДТВ, со ссылкой на администрацию Волгограда, сегодня в границах от улицы Елецкой до улицы Саши Филиппова дорожные рабочие приступят к фрезерованию изношенного покрытия и укладке выравнивающего слоя.
Всего на данном участке
Миновать реконструируемый участок дороги можно по улицам Саши Филиппова, Ардатовской, Череповецкой, Елецкой, Полоненко.
Напомним, что в эти дни в Волгограде одновременно ведутся работы на 3-й Продольной магистрали, улицах Елецкой, Кубинской, Ленкоранской, Чарджуйской, Краснознаменской, 39-й Гвардейской, проезде Дорожников.
В текущем году в Волгограде планируется восстановить свыше 100 км