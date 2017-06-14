В Волгограде улицу Азизбекова закрывают на 10 дней

Как сообщает ВДТВ, со ссылкой на администрацию Волгограда, сегодня в границах от улицы Елецкой до улицы Саши Филиппова дорожные рабочие приступят к фрезерованию изношенного покрытия и укладке выравнивающего слоя.

Всего на данном участке улично-дорожной сети будет обновлено свыше 8,2 тыс. квадратных метров дорожного покрытия общей протяженностью около километра.

Миновать реконструируемый участок дороги можно по улицам Саши Филиппова, Ардатовской, Череповецкой, Елецкой, Полоненко.

Напомним, что в эти дни в Волгограде одновременно ведутся работы на 3-й Продольной магистрали, улицах Елецкой, Кубинской, Ленкоранской, Чарджуйской, Краснознаменской, 39-й Гвардейской, проезде Дорожников.