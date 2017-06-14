Три новых инвестиционных проекта могут стартовать в ТОР «Хабаровск»

Так, в ТОР «Хабаровск» планируют построить новый общетоварный склад, также здесь собираются организовать производство эфирных масел из хвойных пород деревьев и цех по производству блоков парапетных ограждений и товарного бетона. Общий объем инвестиций по проектам может составить 455 млн рублей.

В ТОР «Комсомольск» намерены создать предприятия по переработке молока, мяса птицы, производству консервов.

В ТОР «Николаевск» инвесторы собираются запустить рыбоперерабатывающие и судостроительные производства. Всего поступило восемь таких заявок с объемом инвестиций более 3,8 млрд рублей.