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07:38 (мск), источник: Губерния онлайн

Три новых инвестиционных проекта могут стартовать в ТОР «Хабаровск»

Новые инвестиционные проекты планируют реализовать в Хабаровском крае. Соответствующие заявки были поданы в корпорацию развития Дальнего Востока на прошлой неделе, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития.

Источник: AP 2017

Так, в ТОР «Хабаровск» планируют построить новый общетоварный склад, также здесь собираются организовать производство эфирных масел из хвойных пород деревьев и цех по производству блоков парапетных ограждений и товарного бетона. Общий объем инвестиций по проектам может составить 455 млн рублей.

В ТОР «Комсомольск» намерены создать предприятия по переработке молока, мяса птицы, производству консервов.

В ТОР «Николаевск» инвесторы собираются запустить рыбоперерабатывающие и судостроительные производства. Всего поступило восемь таких заявок с объемом инвестиций более 3,8 млрд рублей.

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