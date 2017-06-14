Цена строительства аквапарка в Хабаровске может еще вырасти — Савков

Хабаровск, 14 июня, AmurMedia.

Стоимость строительства аквапарка в Хабаровске может подскочить еще раз в связи с недавними изменениями по разделению объектов на два самостоятельных: торгово-развлекательный центр и собственно аквапарк. Чтобы избежать в будущем пробок в этом районе, уже сейчас надо заложить в требуемую сумму расходы на дорожное строительство, сообщил корр. ИА AmurMedia председатель гордумы Хабаровска Сергей Савков.

— Мы раньше планировали в июне рассмотреть на заседании гордумы вопрос строительства аквапарка, но решили повременить в связи с последними обстоятельствами. В середине июня или чуть позже будет принято решение в крае о дополнительном выделении земли, раз инфраструктура аквапарка теперь не вмещается в данную территорию. Если до 27 июня, на которое намечено очередное заседание гордумы, успеют решить этот земельный вопрос, то ход реализации проекта аквапарка мы рассмотрим в этот день, — сообщил Сергей Савков.

Напомним, проект, который подавался городу как аквапарк с торговым центром, сейчас разделен на два самостоятельных объекта: торгово-развлекательный центр и аквапарк. Именно по этой причине авторы проекта попросили городские власти выделить еще 4,2 га земли. В связи с правками вырастет и первоначальная стоимость проекта — 5,2 млрд рублей.

— На первый объект, торгово-развлекательный комплекс, есть инвестор в лице ГК «Невада», и строительство уже идет вовсю, а как обстоит дело с аквапарком, пока сказать не могу, просто потому что не знаю, — сказал Сергей Савков.

Пока по информации агентства, желающие вложиться в водный центр пока так и не отозвались. Люди осведомленные говорят, что потенциальных инвесторов, российских и зарубежных, может смутить длительный период окупаемости: вложения на срок более 5−7 лет расцениваются как значительно более рисковые и требуют дополнительных гарантий. В Китае, к примеру, инвесторам предлагают подобные проекты с максимальным 7-летним сроком окупаемости.

Хабаровскому аквапарку хотят «сосватать» соинвестора в Москве.

Заявленный объем инвестиций может еще серьезно вырасти, если в нем не был заложен резерв на дорожное строительство.

— К слову сказать, в Новосибирске, где мы недавно с Александром Николаевичем Соколовым побывали в рамках работы Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, уже действует аквапарк (кстати, площадью не 7 тысяч кв. метров, как в нашем проекте, а 40 тысяч), и им спустя 5 лет пришлось менять схему движения транспорта, строить развязку, так как там постоянно возникала пробка из-за того, что к аквапарку каждый час прибывал большой объем машин. Поэтому и нам надо сейчас закладывать эту норму, чтобы выезд на улицу Павла Морозова был свободным. Нельзя это узенькое «горлышко» на улице Запарина закупоривать, — сказал Сергей Савков.

Стоит отметить, что за свою короткую жизнь проект строительства аквапарка успел прославиться как проект со скандальной репутацией. В громкую историю были вовлечены владелец ГК «Невада», мэр Хабаровска, полпред в ДФО и губернатор. А одним из ее последствий стало возбуждение уголовного дела по факту превышения полномочий должностными лицами мэрии Хабаровска.