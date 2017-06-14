Цена строительства аквапарка в Хабаровске может еще вырасти — Савков
Изменившиеся планы строительства потребуют корректировки и схемы дорожного движения.
Изменившиеся планы строительства потребуют корректировки и схемы дорожного движения.
Хабаровск, 14 июня, AmurMedia.
Стоимость строительства аквапарка в Хабаровске может подскочить еще раз в связи с недавними изменениями по разделению объектов на два самостоятельных:
— Мы раньше планировали в июне рассмотреть на заседании гордумы вопрос строительства аквапарка, но решили повременить в связи с последними обстоятельствами. В середине июня или чуть позже будет принято решение в крае о дополнительном выделении земли, раз инфраструктура аквапарка теперь не вмещается в данную территорию. Если до 27 июня, на которое намечено очередное заседание гордумы, успеют решить этот земельный вопрос, то ход реализации проекта аквапарка мы рассмотрим в этот день, — сообщил Сергей Савков.
Напомним, проект, который подавался городу как аквапарк с торговым центром, сейчас разделен на два самостоятельных объекта:
— На первый объект,
Пока по информации агентства, желающие вложиться в водный центр пока так и не отозвались. Люди осведомленные говорят, что потенциальных инвесторов, российских и зарубежных, может смутить длительный период окупаемости: вложения на срок более 5−7 лет расцениваются как значительно более рисковые и требуют дополнительных гарантий. В Китае, к примеру, инвесторам предлагают подобные проекты с максимальным 7-летним сроком окупаемости.
Хабаровскому аквапарку хотят «сосватать» соинвестора в Москве.
Заявленный объем инвестиций может еще серьезно вырасти, если в нем не был заложен резерв на дорожное строительство.
— К слову сказать, в Новосибирске, где мы недавно с Александром Николаевичем Соколовым побывали в рамках работы Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, уже действует аквапарк (кстати, площадью не 7 тысяч кв. метров, как в нашем проекте, а 40 тысяч), и им спустя 5 лет пришлось менять схему движения транспорта, строить развязку, так как там постоянно возникала пробка
Стоит отметить, что за свою короткую жизнь проект строительства аквапарка успел прославиться как проект со скандальной репутацией. В громкую историю были вовлечены владелец ГК «Невада», мэр Хабаровска, полпред в ДФО и губернатор. А одним из ее последствий стало возбуждение уголовного дела по факту превышения полномочий должностными лицами мэрии Хабаровска.