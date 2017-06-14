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08:16 (мск), источник: СуперОмск

В бюджет Омска добавили денег на ПАТП и ремонт моста

Горсовет на заседании 14 июня утвердил очередные поправки в бюджет города текущего года, предполагающие увеличение доходов на 347 млн рублей, расходов — на 353 млн рублей, дефицита — на 6,1 млн рублей.

В основном казна пополнилась за счет межбюджетных трансфертов — 40 млн поступило на ремонт Юбилейного моста, 152 млн — на содержание дорог, 92,5 млн — на мероприятия с детьми и молодежью. Кроме того, бюджет получил и 36 млн по налоговым и неналоговым доходам, в том числе 12,5 млн за продажу права на размещение киосков.

В числе расходов прибавились 26,5 млн по инвестпрограмме — на строительство дороги в районе Красноярского тракта и на установку пожарной сигнализации в Омской крепости, что предписал сделать Госстройнадзор для сдачи объекта в срок. Кроме того, 9,5 млн мэрия потратит на покупку жилья семьям с инвалидами, 1 млн — на оплату штрафов, 32 млн — на компенсацию межтарифной разницы муниципальным ПАТП.

Таким образом, доходы бюджета составят 14,8 млрд, расходы — 15,6 млрд, дефицит — 784 млн рублей.

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